A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço ( Nasa ) lançou um desafio, com premiação, para encontrar solução do problema que acontece desde a primeira missão espacial, em 1969: descobrir como armazenar fezes e a urina de maneira segura para evitar contaminar o ambiente da nave.

Qualquer pessoa que consiga desenvolver soluções inovadoras para a gestão de resíduos humanos no espaço poderá receber US$ 3 milhões como prêmio, o equivalente a R$ 17 milhões.

Nas primeiras missões ao espaço feitas pela Nasa , nem os engenheiros nem os especialistas em aeronáutica conseguiram desenvolver soluções eficazes para eliminar os resíduos dos astronautas, aspecto que hoje preocupa a tripulação devido aos riscos que isso representa.

Problema até agora sem solução

Como é amplamente conhecido, as fezes e a urina devem ser recolhidas e armazenadas corretamente para evitar contaminar o ambiente da nave espacial. Com a falta de gravidade, essa tarefa se torna ainda mais difícil.

A agência norte-americana revelou que, durante as primeiras missões Apolo, foram deixadas 96 bolsas de resíduos humanos na superfície lunar. Na primeira imagem que Neil Armstrong tirou da Lua, é possível ver uma bolsa de lixo branca ao lado do módulo Eagle.

Recentemente, a NASA planejou um retorno à Lua, com a intenção de estabelecer uma presença humana sustentada. Graças às missões Artemis, nasceu a iniciativa “ LunaRecycle Challenge ”, um concurso que entregará três milhões de dólares em prêmios.

“Operar de forma sustentável é uma consideração importante para a NASA enquanto fazemos descobertas e conduzimos pesquisas tanto fora de casa quanto na Terra”, afirmou Amy Kaminski, executiva do programa de Prêmios, Desafios e Crowdsourcing da Agência Espacial.

O desafio

O concurso foi dividido em duas categorias. Serão avaliadas ideias para o desenvolvimento de tecnologias que permitam gerir e reciclar os resíduos humanos nas missões espaciais de longa duração. O LunaRecycle Challenge terá um total de prêmios de 3 milhões de dólares, com até 1 milhão de dólares disponíveis durante a primeira fase.

A primeira categoria se chama " Prototype Build Track ", focada na construção de protótipos para o correto reciclo de resíduos sólidos. A segunda, nomeada “ Digital Twin Track ”, se concentra no desenvolvimento de sistemas virtuais, cuja função é simular a metodologia para gerir o reciclo na superfície lunar.

O objetivo é transformar o lixo em produtos úteis, facilitando a exploração lunar e contribuindo para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o nosso planeta.





O concurso não busca apenas resolver as necessidades do espaço exterior, mas também deseja implementar as ideias recolhidas em um plano global para a gestão de resíduos na Terra.

Esse desafio será coordenado pela Universidade do Alabama, em conjunto com a AI Spacefactory, avaliando a capacidade das equipes de resolver 187 desafios tecnológicos para futuras missões da NASA. O prazo final para participar do desafio é até 30 de janeiro de 2025. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade.

