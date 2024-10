Nasa/Reprodução Imagem mostra uma figura com um contorno que lembra um grande osso da sobrancelha, narinas e uma boca

Fotos de um rover Perseverance – veículo de exploração espacial – da NASA em Marte chamaram a atenção de especialistas e curiosos nas redes sociais. Uma formação rochosa do planeta vermelho se parece muito com um rosto humano parcialmente enterrado na areia.

A imagem, capturada em setembro, mostra uma figura com um contorno que lembra um grande osso da sobrancelha , narinas e uma boca inclinada, parecendo um rosto desgastado pelo tempo.

Apesar da aparência de uma cabeça decapitada, especialistas explicam que o "rosto" é, na verdade, apenas uma rocha. Segundo os cientistas, trata-se de uma formação de arenito sedimentar, provavelmente esculpida pela erosão hídrica que ocorreu há cerca de 3,8 bilhões de anos, quando rios corriam pela superfície marciana.



Essa não é primeira vez que “figuras humanas” são encontradas em Marte. Outras fotos que circulam na internet mostram formações que parecem aranhas, formigas ou humanos sentados em pedras. As descobertas, porém, também se tratavam sem formações rochosas.

Esse fenômeno psicológico de enxergar características familiares, como rostos, em objetos inanimados é chamado de pareidolia. Em 1976, uma famosa imagem chamada "Face on Mars" foi capturada pela sonda Viking 1 Orbiter, também da NASA. Na época, a formação rochosa na região de Cydonia parecia lembrar uma cabeça humana, mas, mais tarde, foi explicada como uma ilusão de ótica causada pela luz e sombras que criavam a impressão de olhos e boca.





