Reprodução/redes sociais Funcionário de bar que fez ataques racistas está foragido há 7 meses





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acionou a polícia para apurar um crime de racismo cometido por Alessandro Pereira de Oliveira , de 36 anos. Em um vídeo que viralizou na internet, ele criticou a abolição da escravidão no Brasil e disse que pessoas pretas "têm que entrar no chicote e no tronco".

O conteúdo foi publicado nas redes sociais do próprio suspeito, na madrugada da última sexta-feira (18). Ele era funcionário de um bar no bairro Universitário, na região da Pampulha , em Belo Horizonte , e foi demitido após a repercussão do caso.

No vídeo, Alessandro criticou a Lei Áurea , assinada pela Princesa Isabel para extinguir a escravidão no Brasil, em 1888, e fez um discurso com ofensas racistas. Leia a transcrição da fala no vídeo:

"É, rapaz. Trabalhar em bar não é fácil, não. Tem que aturar cada uma. Maldita Princesa Isabel, que assinou aquela Lei Áurea para acabar com a escravidão. Preto tem que entrar no chicote e no tronco mesmo, tem conversa não. Ai, ai... [...]. Vê se preto tem razão pra reclamar de p* de copo. Tem que tomar água do vaso essa desgraça. Falar pra você, viu... Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça toda no chicote, amarrar no tronco e chicote estalando no lombo. Amarrar na caixa de ferro e deixar o dia todo no sol esses demônios. Falar pra você, viu... Eu tenho que aturar macaco aqui me enchendo o saco. [...]" .

Alessandro Pereira de Oliveira trabalhava há cerca de quatro meses no bar e, segundo o proprietário, nunca tinha apresentado problemas. Após ser demitido, o homem não voltou ao local.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !



Antecedentes criminais

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Alessandro Pereira de Oliveira tem quatro passagens pelo sistema prisional. Na última vez em que esteve preso, ele recebeu o benefício de saída temporária pela Justiça e não retornou no prazo determinado. O homem está foragido da Justiça há sete meses.

Ainda segundo a Sejusp, o homem ainda não deu entrada no sistema prisional desde a repercussão do vídeo.

Quatro passagens pela polícia

Em 2017, o Alessandro foi preso pela primeira vez e ficou um mês no sistema prisional até ter o alvará de soltura concedido pela Justiça.





Depois, em janeiro de 2018, ele foi preso novamente, e ficou em cárcere por um ano e sete meses. Já em 2022, o homem voltou a ser preso. Ele estava no sistema prisional até 26 de março, quando teve o benefício de saída temporária concedido pela Justiça e não retornou no prazo determinado.

O Ministério Público de Minas informou que foi acionado no domingo (20) em relação ao caso. O coordenador da Coordenadoria de Combate ao Racismo e Todas as Outras Formas de Discriminação, Allender Barreto Lima da Silva, instaurou Notícia de Fato e a encaminhou à 18ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial, Apoio Comunitário e Fiscalização da Atividade Policial de Belo Horizonte, que analisará o caso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .