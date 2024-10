Reprodução: Flipar O Inmet também alertou para os riscos de cortes de energia elétrica por queda de árvores

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou que grande parte do Brasil enfrentará chuvas intensas nesta terça-feira (22). A região Sul será particularmente afetada pela atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que deve trazer tempestades e vendavais. As consequências do fenômeno devem ser sentidas em todo o território brasileiro a partir de quarta-feira (23).

Os ciclones extratropicais, que surgem em latitudes médias, são sistemas de baixa pressão atmosférica formados pelo contraste de temperaturas entre diferentes massas de ar, quentes e frias.

O Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos fortes, afetando 13 estados, que vão do Amazonas a São Paulo. Um novo ciclone extratropical se formará entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira (23), com potencial para causar ventos fortes na região Sul até o final da semana.

De acordo com o Inmet, as rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km/h. Em áreas consideradas "em perigo", a precipitação pode chegar a 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos. As chuvas estão previstas para a Bahia, Tocantins, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Pará, além de partes de São Paulo, Mato Grosso, Maranhão e Piauí.

O Inmet também alertou para os riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O ciclone que se forma no Oceano Atlântico deve gerar efeitos no continente entre quarta e sexta-feira (25), com ventos intensos na região costeira do Rio Grande do Sul. A quinta-feira (24) será o dia mais severo, com previsão de temporais, raios, vento e granizo, com rajadas entre 70 km/h e 90 km/h.

Previsão do tempo em algumas capitais

Rio de Janeiro: Muitas nuvens ao longo do dia, com temperaturas variando entre 31°C e 21°C. As chuvas aumentarão nos dias seguintes, especialmente na quinta-feira, com pancadas acompanhadas de trovoadas.

São Paulo: Céu nublado, temperaturas entre 28°C e 18°C nesta terça-feira, com chuvas previstas para os próximos dias.

Belo Horizonte: Chuvas isoladas nesta terça. Os dias seguintes devem ser chuvosos, com trovoadas retornando na quinta-feira.

Vitória: Muitas nuvens com temperatura máxima de 28°C.

Porto Alegre: Pancadas de chuva a partir de terça, intensificando na quarta, com trovoadas. A quinta-feira também será marcada por muitas nuvens e pancadas isoladas.

As capitais Florianópolis e Curitiba também devem ter dias chuvosos nos próximos dias, conforme previsão do Inmet.

