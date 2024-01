JAXA/Divulgação Módulo SLIM, que deve pousar na Lua

O Japão tenta pousar na Lua nesta sexta-feira (19). A Jaxa, agência espacial japonesa, tentará realizar um pouso suave e, caso dê certo, tornará o país o quinto na história a conseguir a façanha, junto à Rússia (antiga União Soviética), Estados Unidos, China e Índia.



A missão lunar está programada para acontecer às 12h20 do horário de Brasília, e recebe o nome de SLIM (sigla em inglês para "módulo de pouso inteligente para investigar a Lua"). É a primeira tentativa do Estado japonês de conduzir uma alunissagem. Entre 2007 e 2009, o país realizou uma missão orbital bem-sucedida de mapeamento lunar com a espaçonave Selene (ou Kaguya).

Essa, contudo, não é a primeira tentativa japonesa de pousar na Lua: em abril do ano passado, a empresa privada Ispace falhou na tentativa de chegar à superfície lunar, através de seu módulo Hakuto-R Mission 1 (M1). A espaçonave foi lançada em dezembro de 2022, no Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete SpaceX, e completou 8 dos 10 objetivos da missão. A empresa concluiu que a nave provavelmente caiu na superfície da Lua.

A expectativa da Jaxa é fazer um pouso num local de 100 metros de diâmetro, numa região próxima de encostas, na tentativa de atingir um nível de precisão jamais atingido. Pousos mais convencionais costumam ter uma precisão de alguns quilômetros, limitando as missões em locais específicos. Depois do pouso, a Jaxa levará cerca de um mês para verificar se a espaçonave atingiu os objetivos.

O SLIM tem cerca de 1,7 metro de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura. "A perspectiva é a de que o início da desaceleração até o pouso na superfície lunar seja um angustiante período de 20 minutos de terror, deixando todos sem fôlego", afirmou Kushiki Kenji, gerente de subprojeto da missão.

A nave deve desacoplar dois mini-robôs, um veículo saltador pequeno (parecido com um microondas) e um rover (robô de sonda espacial) do tamanho de uma bola de beisebol – todos desenvolvidos em parceria com a Sony.