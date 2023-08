REPRODUÇÃO / OLHAR DIGITAL Índia deve fazer pouso na Lua nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), a Índia deve realizar o pouso da espaçonave Chandrayaan-3 na Lua, em uma missão especial lançada há pouco mais de um mês. Este será o primeiro pouso do país em solo lunar após uma tentativa frustrada em 2019.

O módulo foi lançado em 14 de julho e a previsão de pouso é nesta quarta, às 9h34 (no horário de Brasília). É possível assistir ao momento pela transmissão ao vivo no canal oficial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) no YouTube a partir das 8h50, neste link.

Ou assista abaixo:

Caso a missão seja bem-sucedida, a Índia vai se tornar o quarto país a pousar na Lua, atrás dos Estados Unidos, da antiga União Soviética e da China.

Além disso, a Índia será o primeiro país a realizar um "pouso suave" em uma área nunca alcançada em superfície lunar, isto é, mesmo com as crateras e a dificuldade de operar os equipamentos de exploração, o foguete não será destruído ao chegar na Lua.



Devido ao terreno íngreme, temperaturas extremamente baixas, chegando a -203ºC, e ao fato de não receber luz solar, uma operação como essa de exploração se torna difícil sem que os equipamentos sofram danos.

Com a missão, a Índia tem o objetivo de explorar a Lua, já que a primeira viagem do projeto, em 2008, encontrou presença de água no local.

Segundo a ISRO, o módulo Vikram e o pequeno rover Pragyan vão explorar a superfície lunar por cerca de 14 dias terrestres. Após esse período, as baterias dos equipamentos devem acabar.

O módulo de pouso tem cerca de 1,75 toneladas, contando com 26 kgs do rover Pragyan.