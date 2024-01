Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, após dias de tempestades no Sul, as chuvas podem atingir também outros estados das regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Alertas de chuvas intensas foram emitidos para vários estados nesta sexta-feira (19).

O alerta laranja, indicando perigo, abrange áreas sujeitas a tempestades até 10h da sexta-feira, com previsão de chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Florianópolis terá máxima de 32°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a manhã e a tarde. Curitiba terá máxima em torno de 27°C, com previsão semelhante.

Devido a um Centro de Baixa Pressão com cavados, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e Paraná enfrentarão chuvas fortes em formato de pancadas, trovoadas e rajadas ao longo da semana.

O alerta amarelo, indicando perigo potencial, vale até 10h da sexta-feira, com chuvas até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 39°C, com previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva forte e trovoadas isoladas à tarde e noite. São Paulo terá máxima de 31°C, com tempo nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia. Manaus, Rio Branco e Palmas terão temperaturas em torno de 30°C, com chuvas durante o dia. Porto Alegre terá máxima de 32°C, com muitas nuvens e chuva.

No Nordeste, Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia esperam pancadas de chuva com raios, ventos e trovoadas. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco podem ter chuvas isoladas ao longo da semana.

As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram 25 municípios, com relatos de danos. Cachoerinha registrou uma morte devido à queda de uma marquise. A RGE informa que o fornecimento de luz foi impactado e alerta para riscos elétricos. As fortes chuvas foram causadas por uma área de baixa pressão atmosférica.