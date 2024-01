Reprodução: Redes Sociais Terremoto na Colômbia

A Colômbia sofreu um terremoto de magnitude 5.6 nesta sexta-feira (19), segundo informações são do Serviço Geológico dos EUA. O abalo teve uma profundidade de 60,7 quilômetros.

O epicentro ocorreu em Cartago, no Valle del Cauca, município que fica a 300 km da capital, Bogotá. Poucos instantes depois, o Serviço Geológico da Colômbia (SGC) registrou outro abalo no mesmo local, com magnitude 3.7.





De acordo com a imprensa colombiana, o tremor pôde ser sentido na capital do país e nas regiões do centro e sudoeste do país.

🇨🇴 #COLOMBIA 🚨 #URGENTE | Así se percibió el #sismo en Pereira. El Servicio Geológico Colombiano actualizó a 5.6 la magnitud del temblor que tuvo su epicentro en Ansermanuevo, en el departamento de Valle del Cauca. #RochexRB27 #earthquake #terremoto https://t.co/gMLsrVlZ7T pic.twitter.com/mAiXp9vx9k — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 19, 2024

Ainda não há informações sobre mortes ou feridos.