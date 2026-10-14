Reprodução/PMESP Vídeo mostra ação dos PMs, no centro de SP

Policiais militares ajudaram a retirar uma van escolar com crianças que ficou ilhada pela enchente na Rua Otto de Alencar, no Cambuci, região central de São Paulo, nesta quarta-feira (14). O veículo foi cercado pela correnteza durante as fortes chuvas que atingiram o centro da capital. Veja vídeo:





Os PMs, do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, se depararam com a van presa pela enxurrada e decidiram empurrar para retirar o veículo do ponto alagado e garantir a segurança das crianças.

Pouco depois, na mesma rua, um dos policiais também ajudou uma mulher que também se encontrava em situação de risco ao tentar atravessar o trecho alagado.

Alagamentos e morte

Vários pontos de São Paulo sofreram alagamentos durante o temporal, que teve alerta da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.





No fim da tarde, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) divulgou um vídeo afirmando que choveu em São Paulo, em 40 minutos, cerca de 40mm, o que era esperado para o mês inteiro de outubro.

A ocorrência mais grave foi registrada na Brasilândia, região Norte da cidade, onde um deslizamento de terra soterrou uma residência e matou uma mulher.