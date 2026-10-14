Antoninho Perri/SEC Unicamp Ao todo, o concurso ofereceu 20 vagas





A Justiça Federal aceitou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) de reclassificar um candidato negro aprovado na ampla concorrência do concurso para perito médico federal do Ministério da Previdência Social. A solicitação é que, após a reclassificação do candidato, o próximo classificado na lista de cotas raciais seja convocado. Segundo o MPF, essa medida é para garantir o preenchimento da reserva de cotas raciais.



A União e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que são responsáveis por organizar o concurso, têm 15 dias para cumprir a decisão, contando a partir da intimação, podendo pagar multa de 100 mil reais em caso de descumprimento.

Como aconteceu

A decisão veio depois que o MPF solicitou que os candidatos negros aprovados na lista de ampla concorrência não ocupem a vaga de candidatos aprovados na lista de cotas raciais, para garantir a eficácia da política de cotas.

O candidato havia sido classificado em 1º lugar na lista de cotistas e em 20º lugar na classificação geral. Até então, o número de vagas disponíveis eram 10, sendo sete para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e duas para pessoas negras, de acordo com o edital de 16 de dezembro de 2024.

O decreto nº12.594, de 26 de agosto de 2025, ampliou o número de vagas autorizadas para 20. Nessa nova configuração, o candidato passou a estar dentro do número de vagas da ampla concorrência.

Para o MPF, este candidato ser convocado pela lista de cotas seria um equívoco que impediria o candidato seguinte a ocupar uma vaga que, segundo o que foi apresentado na solicitação, deveria estar disponível.



