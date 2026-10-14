Reprodução/Internet Pablo Marçal, ex-coach, empresário e influenciador

O ex-coach, empresário e influenciador Pablo Marçal precisou de ajuda de um jet-ski para sair das águas agitadas do Rio Paraná durante a etapa de natação do Ironman 70.3, disputado no domingo (11), em Encarnación, no Paraguai. Ele e mais de 30 dos seus seguidores mais próximos se arriscaram na prova que aconteceu após dias de chuva; vários demonstraram medo de nadar, segundo a organização da prova, que reduziu o percurso de natação para 1,5 km e reforçou a segurança, por conta da correnteza forte.

Dos 386 inscritos, 64 não conseguiram concluir a etapa dentro do tempo previsto. Segundo o Metrópoles, pelo menos 18 dos eliminados eram brasileiros ligados a um grupo próximo de Marçal.

O influenciador negou ter organizado a participação dos integrantes. Disse que dezenas de brasileiros participaram do Ironman no Paraguai por iniciativa própria, sem sua orientação ou liderança. Segundo ele, cada participante treinou individualmente e competiu conforme suas condições físicas. E negou ainda ter conhecimento de desordens ou violações das regras do evento.

Processo na Justiça



As aventuras de Pablo Marçal com seu grupo já lhe renderam um processo que ainda tramita na Justiça; em 2022, ele levou 32 pessoas inexperientes em montanhismo para uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete (SP), que quase terminou em tragédia. O grupo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em operação que levou nove horas.

Por conta disso, ele é réu com base no artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente. O processo corre em Santana de Parnaíba, interior paulista, onde Marçal reside.

Ainda de acordo com informação divulgada pelo Metropoles, a organização do evento chamou o grupo de irresponsáveis e que apresentou a situação ao Ironman global e ainda denunciou quatro atletas para que eles sejam suspensos por atitude antidesportiva.

O Ironman é uma franquia mundialmente conhecida de competições de triatlo, com provas em três distâncias. O realizado em Encarnación, no sul do Paraguai, foi na versão 70.3, que prevê 1,9km de natação em águas abertas, 90km de ciclismo e uma meia-maratona (21,1km).

Pelas regras universais do Ironman, a prova de natação dura no máximo 1h10. Quem excede esse tempo para completar o percurso na água é eliminado.





A organização alega que, no sábado (10), quando os atletas realizam o habitual reconhecimento do local, quando constatou o risco de afogamento, aumentou a segurança, com mais pessoas e caiaques extras. Também dizem que não tinham como saber que os inscritos não estavam preparados para competir porque não têm acesso ao histórico dos inscritos.

A vazão de água era tão forte que, na segunda (12), a Argentina fechou o acesso Cataratas do Iguaçu.