PM/Divulgação Casal de gêmeos é resgatado após ser abandonado pelos pais

Um casal de irmãos gêmeos bebês foi resgatado após ser abandonado pelos próprios pais. Eles foram encontrados pela Polícia Militar. O caso foi registrado em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, durante a madrugada desta quarta-feira (14).

De acordo com as informações da PM, os pais das crianças são usuários de drogas e saíram de casa para fazer uso das substâncias. Os bebês têm apenas sete meses de idade e choravam intensamente dentro do imóvel.

O choro chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia por meio do 190. No local, uma mulher confirmou que os pais haviam saído e deixado os filhos sozinhos. Ao chegar na casa, a PM percebeu que as crianças não faziam barulho.

Porém, com a possibilidade de elas estarem em risco, os agentes entraram na casa. Dentro do imóvel, eles encontraram os dois em situação de abandono.

A menina estava dormindo na cama. Já o menino estava no chão, entre a cama e um colchão. Os dois estavam sujos e com assaduras.

A equipe policial providenciou alimentos e fez o cuidado de higiene dos irmãos.

O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou as crianças ao Hospital Pediátrico da Vila Industrial, também em São José dos Campos.

A proprietária da residência e a avó paterna das crianças também compareceram ao local.

Os irmãos passaram por atendimento médico e fizeram exames. A menina foi liberada e encaminhada a um abrigo. Já o menino permaneceu em observação médica.

Pais presos em flagrante

Durante o atendimento da ocorrência, a polícia foi informada de que os pais das crianças haviam sido abordados em uma praça por outra equipe policial.

Questionada sobre os filhos, a mulher alegou que os havia deixado sob os cuidados da sogra. Porém, mais tarde, ela admitiu que saiu de casa com o pai das crianças por volta das 20h e deixaram os bebês sozinhos.

Após a confissão, o casal foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária.



