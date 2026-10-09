Reprodução/Diário dosTrilhos Linha 1 Azul metrô SP

As Linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 5-Lilás, do Metrô de São Paulo, apresentaram problemas operacionais na manhã desta sexta-feira (09).

Através das redes sociais do Metrô, um comunicado informou a população de que, devido à uma ocorrência na Estação Vergueiro, os trens da Linha 1-Azul circulam com maior tempo de viagem. Mais tarde, a companhia afirmou que a lentidão se deu devido a uma falha de um veículo de manutenção, que teve de ser retirado dos trilhos.

Por conta do problema operacional na Linha 1-Azul, que afetou a circulação a partir das 4h40, o excesso de passageiros também afetou a Linha 3-Vermelha, que apresenta lentidão e maior intervalo entre os trens. Ônibus do sistema Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência (PAESE) foram acionados para auxiliar os passageiros.

Na Linha 5-Lilás, a falha se deu em um equipamento de via, próximo à Estação Santo Amaro. Os trens circulam com maior intervalo entre uma composição e outra e a linha opera com circulação em via única na estação. Ônibus da operação PAESE também foram acionados para atender aos clientes do trajeto.





Normalização

Através de suas redes sociais, o Metrô anunciou, por volta das 6h40, que a circulação da Linha 1-Azul estava em processo de normalização, mas que eventuais reflexos ainda podem ocorrer, tanto no trajeto inicial da falha, quanto na Linha 3-Vermelha. Através do site da companhia, a operação de ambas as linhas consta como “Normal”.

A Motiva Trilhos, concessionária da Linha 5-Lilás, publicou em suas redes que equipes de manutenção estão no local e trabalham na regularização. No site onde a operação das linhas é atualizada, o trajeto consta como “Operação Normal”, a partir das 7h03; reflexos da falha ainda devem ser sentidos pela população.



Operação PAESE

O Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência (PAESE), é acionado quando acontecem interrupções ou falhas graves no sistema sob trilhos da cidade de São Paulo.

A operação consiste em um sistema de ônibus gratuitos acionado na capital, pela SPTrans, para percorrer certos pontos da cidade no qual a linha específica do transporte inicial passaria, auxiliando o passageiro a chegar no local necessário.

