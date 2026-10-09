Divulgação Trem iluminado na Linha 5-Lilás, em São Paulo

Estações e trens das Linha 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, que integram o transporte sob trilhos de São Paulo, terão programações especiais de conscientização durante o Outubro Rosa. Entre as iniciativas, estão ações gratuitas de saúde, orientação, acolhimento e valorização feminina, além de um trem inteiramente iluminado de rosa, que circula pela Linha 5-Lilás, na intenção de passar uma mensagem da importância do mês aos usuários.

A iniciativa faz parte de uma programação especial da Motiva Trilhos durante o mês de outubro, trazendo alguns serviços para reforçar o acesso à saúde ao longo do mês como: aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação de bioimpedância, vacinação contra o HPV, orientações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e saúde da mulher. Além de ações envolvendo a saúde feminina, as estações também contam com ações de conscientização e combate ao assédio.

Linha 5-Lilás

Para Nathália Souza, coordenadora de estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda , as ações interagem diretamente com o: "Quando a gente fala de cuidado com a mulher, estamos falando de saúde, prevenção, segurança, respeito e de criar espaços para que elas tenham cada vez mais voz e protagonismo. As estações fazem parte da rotina de milhares de pessoas e podem ser também pontos de acesso à informação e ao cuidado. É isso que queremos reforçar com essa programação"

Entre os principais destaques do mês, está o trem iluminado da Linha 5-Lilás, do metrô, que recebeu cerca de 800 metros de fitas de LED em sua área externa. De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a composição tem capacidade para transportar quase duas mil pessoas e circula por todas as estações da linha, na intenção de passar uma mensagem de prevenção ao câncer de mama. A linha 5-Lilás passa por diversos pontos médicos importantes da cidade de São Paulo.





Durante o Outubro Rosa, a linha também receberá reforço na frente de segurança, acolhimento e combate ao assédio. Nos dias 8, 9, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 27 e 29 de outubro, agentes do Pelotão Feminino estarão presentes em diversos trens e ao longo das estações, para orientar e auxiliar clientes sobre situações de assédio e importunação sexual.

As agentes não estarão presentes apenas para lidar com eventuais ocorrências, mas também para esclarecer dúvidas e orientar as usuárias da linha sobre como proceder diante de situações de assédio.

Ações de saúde

Durante todo o mês, diferentes estações das Linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda contarão com profissionais e parceiros que levarão serviços de saúde para os clientes. Confira a programação completa:

Prevenção e saúde da mulher - Em parceria com o Sabin, clientes poderão realizar aferição da pressão arterial, avaliação de bioimpedância e receber orientações educativas sobre prevenção do câncer de mama.

Estação Osasco – Linha 8-Diamante: 7 de outubro | 13h às 17h

Estação Barueri – Linha 8-Diamante: 13 e 14 de outubro | 13h às 17h

Estação Carapicuíba – Linha 8-Diamante: 20 e 21 de outubro | 13h às 17h

Estação Lapa – Linha 8-Diamante: 27 e 28 de outubro | 13h às 17h



Conscientização sobre o câncer de mama – Produzida juntamente com a rede Grau Técnico

Estação Barueri - Linha 8-Diamante: 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21 de outubro | 8h às 12h, 13h às 18h e 18h30 às 21h30



Caminhos para Saúde - O programa Caminhos para Saúde leva profissionais de saúde às estações para oferecer aferição de pressão arterial, teste de glicemia, medição de peso e altura e orientações sobre saúde da mulher e prevenção do câncer de mama.

Estação Capão Redondo – Linha 5-Lilás: 8 de outubro | 9h às 14h

Estação Presidente Altino – Linha 9-Esmeralda: 26 de outubro | 9h às 14h

Promoção da saúde da mulher em Osasco - Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Osasco e a Secretaria da Mulher (SEMUD), a Linha 8-Diamante promove ações de prevenção ao câncer de mama, vacinação contra o HPV e orientações preventivas voltadas à saúde da mulher.