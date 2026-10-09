Divulgação / Polícia MT Viatura

Quatro influenciadores digitais foram presos nesta quinta-feira (08), em Casa Nova (BA), durante uma operação contra um esquema de jogos ilegais. A Justiça autorizou o bloqueio de contas e o sequestro de até R$ 84,8 milhões, valor associado pela investigação a movimentações financeiras consideradas atípicas.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o grupo usava as redes sociais para atrair seguidores a plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Os investigados também são alvo de apuração por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

As prisões ocorreram durante as operações Felis e Influência Oculta, deflagradas em Casa Nova e São Raimundo Nonato (PI). Foram presos dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Os quatro estavam na mesma residência, no centro de Casa Nova.

Ostentação chamou atenção da polícia

A investigação começou depois que agentes da Delegacia Territorial de Casa Nova identificaram um crescimento patrimonial considerado incompatível com as ocupações declaradas pelos influenciadores.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos exibiam nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e uma frota de veículos. A corporação afirma que a ostentação também era usada para divulgar os jogos.

A polícia sustenta que os perfis compartilhavam links para plataformas fora do domínio legal “.bet.br” e publicavam simulações de ganhos elevados e promessas de enriquecimento rápido para atrair apostadores.

Durante a operação, os agentes apreenderam um automóvel, duas caminhonetes, dois quadriciclos, reboques, uma estrutura automotiva de som e quatro geradores. Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. Um deles, segundo a polícia, vale cerca de R$ 350 mil.

Também foram recolhidos uma pistola calibre .40, munições, carregadores e seis celulares.

Justiça autorizou bloqueio de R$ 84,8 milhões

Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentação de R$ 84.879.547, segundo a Polícia Civil. Com base nesses dados, a Justiça autorizou o bloqueio das contas bancárias e o sequestro de valores ligados aos investigados.

A corporação investiga se o dinheiro tem relação com a divulgação e exploração de apostas eletrônicas e slots clandestinos.

Os quatro presos foram localizados durante o cumprimento dos mandados. A Polícia Civil não informou, em sua divulgação oficial, se as defesas já haviam se manifestado sobre as acusações.