Reprodução/@SharkDevocean Gênero Etmopterus é um grupo que reúne 43 espécies conhecidas de tubarões-lanterna

Uma nova espécie de tubarão-lanterna, com apenas 21,5 centímetros de comprimento, foi encontrada nas águas das Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Batizado de Etmopterus bulbosus, o animal foi encontrado entre 400 e 500 metros de profundidade e apresentado em um estudo publicado em 12 de agosto de 2026, na revista científica Journal of the Ocean Science Foundation.

Até o momento, os pesquisadores conhecem apenas um exemplar da espécie, que está entre os menores tubarões já vistos pela ciência.

O animal foi capturado em junho de 2025, durante uma expedição científica feita pelo navio de pesquisa Dr. Fridtjof Nansen. O animal é uma fêmea e recebeu o nome popular de tubarão-lanterna-de-focinho-grande devido ao focinho volumoso e arredondado.

Além do focinho, o E. bulbosus tem o corpo marrom-escuro, com uma tonalidade arroxeada na parte de cima e coloração preta na parte de baixo. Sua pele também tem pequenas formações parecidas com espinhos, conhecidas como dentículos dérmicos.

S.V. Bogorodsky Tubarão-lanterna-de-focinho-grande (Etmopterus bulbosus)





Os pesquisadores compararam as características físicas do animal com as de outras espécies do gênero Etmopterus, grupo que reúne 43 espécies conhecidas de tubarões-lanterna.

A combinação dessas características permitiu definir o animal como uma espécie diferente das já conhecidas.

Tubarões conseguem emitir luz

Os tubarões-lanterna recebem esse nome por causa da capacidade de produzir luz, chamada bioluminescência. Eles possuem fotóforos, que são formados por células especializadas na emissão de luminosidade. Essas estruturas ficam principalmente na parte inferior do corpo e nas laterais.

Em animais marinhos, esse recurso pode ajudar a atrair ou capturar presas e também ajuda na proteção contra predadores. No caso do E. bulbosus, ainda não há informações suficientes para entender como a produção de luz funciona ou qual é seu uso na espécie.





Tamanho ainda precisa ser confirmado

Com 21,5 centímetros de comprimento, o E. bulbosus está entre os menores tubarões conhecidos pela ciência. No entanto, ainda não é possível afirmar que esse seja o tamanho máximo que a espécie pode atingir, já que os pesquisadores analisaram apenas um indivíduo.

Uma das espécies usadas para comparação é o tubarão-lanterna-anão (Etmopterus perryi), que tem registros de exemplares com aproximadamente 21,2 centímetros de comprimento. A diferença entre as medidas é pequena, e a análise de apenas um exemplar da nova espécie não permite decidir qual das duas pode atingir o menor tamanho.