Anualmente, milhares de devotos se mobilizam em caminhadas de fé rumo às comemorações da Festa da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.
Para o ano de 2026, sobressai a projeção da empresa CCR Motiva RioSP de receber mais de 40 mil romeiros no trecho da Via Dutra e da Rota da Luz. O fluxo de fiéis ganha maior intensidade entre a quarta-feira (7) e a segunda-feira (12), intervalo que reúne tradicionalmente a maior concentração de viajantes a pé.
Essa estimativa ultrapassa os registros de anos anteriores divulgados pela empresa Motiva, que contabilizou 40.000 fiéis em 2025, 37.088 em 2024 e 35.629 no ano de 2023.
O principal obstáculo para a segurança viária reside no compartilhamento das margens da pista entre os pedestres e o tráfego pesado de caminhões e automóveis em uma das rodovias mais movimentadas do país.
Além da proximidade com os veículos, o deslocamento noturno, a ocorrência de chuvas, travessias fora dos locais adequados e o desgaste físico extremo dos devotos elevam consideravelmente os riscos ao longo da travessia.
Para prestar amparo e assistência operacional ao público, a infraestrutura articulada pela Motiva inclui 29 postos de suporte, divididos entre 23 instalações na Dutra e seis na Rota da Luz, além de 400 profissionais mobilizados.
A fiscalização do trecho ocorre de forma contínua por meio das equipes de campo e do Centro de Controle Operacional (CCO) durante o esquema especial. A RioSP ressalta que o reforço dessas medidas de orientação e monitoramento permitiu encerrar o período crítico de 2025 sem nenhum registro de morte entre os romeiros no trecho concedido.