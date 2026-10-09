Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros na Via Dutra

Anualmente, milhares de devotos se mobilizam em caminhadas de fé rumo às comemorações da Festa da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.

Para o ano de 2026, sobressai a projeção da empresa CCR Motiva RioSP de receber mais de 40 mil romeiros no trecho da Via Dutra e da Rota da Luz. O fluxo de fiéis ganha maior intensidade entre a quarta-feira (7) e a segunda-feira (12), intervalo que reúne tradicionalmente a maior concentração de viajantes a pé.

Essa estimativa ultrapassa os registros de anos anteriores divulgados pela empresa Motiva, que contabilizou 40.000 fiéis em 2025, 37.088 em 2024 e 35.629 no ano de 2023.

O principal obstáculo para a segurança viária reside no compartilhamento das margens da pista entre os pedestres e o tráfego pesado de caminhões e automóveis em uma das rodovias mais movimentadas do país.

Além da proximidade com os veículos, o deslocamento noturno, a ocorrência de chuvas, travessias fora dos locais adequados e o desgaste físico extremo dos devotos elevam consideravelmente os riscos ao longo da travessia.

Para prestar amparo e assistência operacional ao público, a infraestrutura articulada pela Motiva inclui 29 postos de suporte, divididos entre 23 instalações na Dutra e seis na Rota da Luz, além de 400 profissionais mobilizados.

A fiscalização do trecho ocorre de forma contínua por meio das equipes de campo e do Centro de Controle Operacional (CCO) durante o esquema especial. A RioSP ressalta que o reforço dessas medidas de orientação e monitoramento permitiu encerrar o período crítico de 2025 sem nenhum registro de morte entre os romeiros no trecho concedido.