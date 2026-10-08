Divulgação/Redes Sociais @eubaianinhodemaua O jogador de sinuca e influenciador digital Baianinho de Mauá

O influenciador e jogador profissional de sinuca Baianinho de Mauá, de 52 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (8) após colidir o carro contra um poste na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele dirigia sob o efeito de álcool.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência de acidente de trânsito e encontraram o jogador embriagado e sem ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Ninguém mais ficou ferido no acidente.

Baianinho de Mauá foi conduzido ao 26º Distrito Policial (Sacomã), onde o caso foi registrado como colisão e embriaguez ao volante.





Quem é Baianinho de Mauá?

Natural de Paulo Afonso (BA), Baianinho de Mauá começou a jogar sinuca aos 8 anos e, aos 13, já participava de jogos valendo apostas. Aos 19, mudou-se para o interior de São Paulo para trabalhar como ajudante de pedreiro, profissão que abandonou para se dedicar exclusivamente à sinuca.

Estabelecido em Mauá (SP), consolidou-se na modalidade no final dos anos 1990 e virou um fenômeno da internet com vídeos multimilionários em visualizações, apresentações pelo Brasil e aparições na TV.

Atualmente, possui quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2026, disputou uma vaga de deputado federal por SP pelo União Brasil, obtendo cerca de 7 mil votos.