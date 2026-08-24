Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/03/2023 Estação Palmeiras-Barra Funda, linha 3 do Metrô, fechada durante a greve dos metroviários em São Paulo.

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô SP) recebeu cinco propostas válidas vindas de empresas com interesse em realizar os estudos técnicos iniciais para a construção da Linha 21-Vinho.

A licitação decide qual empresa será contratada para realizar o anteprojeto de engenharia e o estudo de impacto ambiental da linha que vai conectar a zona leste da capital paulista até Diadema, na região metropolitana.

A fase atual ainda não é para contratar a organização que fará a construção da obra, mas define a primeira versão de por onde a Linha 21 deve passar. Esse traçado inicial ainda poderá ser modificado em etapas futuras.

Linha 21 - Vinho

A previsão é de que a nova linha tenha 23 km de extensão, passando por 21 estações na Zona Leste da capital, Diadema, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Em um primeiro plano, o projeto prevê baldeação com outras cinco vias.

Linha 10 - Turquesa (já em funcionamento);

Linha 14 - Ônix (etapa de projeto);

Linha 15 - Prata (o monotrilho da zona leste);

Linha 16 - Violeta (etapa de projeto);

Linha 20 - Rosa (etapa de projeto).

A estimativa do Metrô SP é de que o ramal atenda em média 740 mil passageiros durante os dias úteis, beneficiando aproximadamente 550 mil moradores e 226 mil empregos. A licitação de estudos técnicos deve escolher a proposta mais barata e com melhor embasamento.

Propostas

TYLin Brasil - R$ 14,60 milhões;

Setec Hidrobrasileira - R$ 15,19 milhões;

Egis Engenharia e Consultoria - R$ 15,96 milhões;

Sener Setepla - R$ 23,52 milhões;

ARX Brasil - R$ 23,82 milhões.

Três outras propostas foram automaticamente descartadas devido à ausência de documentos obrigatórios na licitação.





O Metrô SP agora vai analisar as propostas recebidas e a documentação fornecida por cada empresa para decidir qual a melhor companhia para realizar os serviços previstos para essa fase de estudos para a Linha 21 - Vinho.

Após a divulgação do resultado, as proponentes ainda terão um período para entrar com recursos.