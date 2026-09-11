Reprodução/ Governo de São Paulo Chuvas fortes afetam moradores da capital paulista

A chuva e o vento são destaques para esta sexta-feira (11) na cidade de São Paulo, com precipitações começando ainda na madrugada e uma temperatura mínima média de 16°C. Com o decorrer das horas, o sol deve aparecer entre nuvens, e as temperaturas terão uma elevação significativa, podendo chegar aos 27°C.

Com a aproximação da frente fria, o dia deve contar com a ocorrência de pancadas isoladas de chuva em toda a capital, acompanhadas de possíveis rajadas intensas de vento, que podem superar os 60 km/h, entre a tarde e à noite. A Defesa Civil de São Paulo emitiu, ontem (10) um novo alerta para o período de fortes tempestades em diferentes regiões do estado entre esta sexta-feira (11) e sábado (12). A condição vem acompanhada de possíveis descargas elétricas e queda de granizo.

As condições se dão devido à atuação de um cavado meteorológico, juntamente com a chegada da frente fria sobre a Região Sudeste, mantendo o tempo instável.

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, setembro acumulou 133,1mm de chuva até o momento, o que corresponde a aproximadamente 101,6% acima dos 66mm esperados para o mês inteiro.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

No sábado (12) a propagação da frente fria pelo litoral paulista mantém o tempo fechado e chuvoso, com os termômetros variando entre 16°C e as máximas não devem superar os 22°C, com índices de umidade acima dos 75%. A condição de chuvas moderadas com a presença de raios e rajadas de vento segue ativa.

Gabinete de Crise

Para remediar os efeitos causados pelos eventos climáticos, a Defesa Civil irá instalar um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a partir das 14h de sexta-feira (11). O grupo permanecerá reunido e em funcionamento até a tarde de sábado (12).





A estrutura tem como objetivo integrar as informações e acompanhar a evolução do cenário em tempo real, ajudando a agilizar a tomada de decisões e mobilizações de recursos.

Durante a quinta-feira (10), na Região Metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 80 ocorrências relacionadas à chuvas e ventos, entre elas, quatro desabamentos de muros, três inundações e 73 quedas de árvores.

O gabinete reunirá representantes importantes de diversas instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a SP Águas, a Artesp, a Arsesp, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (11): Mínima de 16°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (12): Mínima de 15°C e máxima de 21°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Domingo (13): Mínima de 15°C e máxima de 16°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Segunda-feira (14): Mínima de 14°C e máxima de 16°C. Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde.

- Terça-feira (15): Mínima de 14°C e máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

