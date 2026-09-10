Reprodução/Defesa Civil de SP Foram várias ocorrência relacionada a chuva com rajadas de vento em todo o Estado

A cidade de São Paulo já recebeu, em apenas 10 dias, mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro. Foram aproximadamente 100 milímetros acumulados, diante dos 66 milímetros previstos para os 30 dias do mês, um volume de chuva que corresponde a 151,5% da média mensal e é 51,5% superior ao esperado para setembro. A informação é da Defesa Civil de São Paulo, que nesta quinta-feira (10) registrou várias ocorrências relacionadas a chuva com rajadas de ventos em várias cidades do interior paulista.

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A Defesa Civil paulista alerta para ocorrência de mais chuva nos próximos dias em todo o Estado. Até sábado (12), segundo comunicado do órgão, são esperadas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados, com maior atenção para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba.

A sexta-feira (11), especialmente entre a tarde e a noite, concentra o período de maior favorabilidade para a formação de tempestades.

Alertas da Defesa Civil

A chuva ao longo desta quinta resultou em 10 alertas por Cell Broadcast emitidos para Marília, Bauru, Alto Tietê, Rio Claro, Limeira e Paulínia, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, Pirassununga, Américo Brasiliense, Cajuru, Mococa, Ilha Solteira e Santa Fé do Sul.

“Também foram enviados 52 alertas por SMS, ampliando a comunicação preventiva com a população diante das condições de instabilidade previstas para o Estado”, informou a Defesa Civil.

Além de altos acumulados em várias regiões, a chuva chegou acompanhada de ventos fortes no interior e também na capital. Segundo monitoramento, Piraju teve ventos de 88.6 km/h; Paulínia-SP, 75.6 km/h, e Itirapina, 70.8 km/h. Na capital, as rajadas de ventos chegaram a 55.1 km/h.

Estragos no interior paulista

As fortes chuvas com rajadas de vento que atingiram municípios do interior e da Grande São Paulo nesta quinta provocaram alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores, destelhamentos e quedas de muros. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados nas ocorrências atendidas até o início da noite.

Devido às fortes chuvas no município de Caieiras, ocorreu queda de árvore na Estrada Júlio Corneto, altura do nº 2.600, sem vítimas. A Defesa Civil realizou a retirada da árvore e a liberação da via

Em Mairinque, a Defesa Civil Municipal atendeu uma ocorrência de destelhamento de imóvel na Rua Rinaldo Mori, na Vila Sorocaba. Não houve feridos.

Em Campinas, foram registradas ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e de muros em diversos bairros. As equipes da Defesa Civil Municipal permanecem mobilizadas para atender e monitorar os casos. Até o momento, não há registro de vítimas, ou imóveis interditados.

Em Itapecerica da Serra, foram contabilizadas cinco ocorrências: dois pontos de deslizamento de terra, um desmoronamento de muro, uma ocorrência relacionada a risco estrutural e um ponto de alagamento. Também foi identificado um ponto de alagamento na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 286, no sentido São Paulo.

Em Teodoro Sampaio, uma árvore caiu sobre um veículo que transitava pela Rua Antônio Duveza. Não houve vítimas. Equipes da Defesa Civil Municipal foram acionadas e fizeram a desobstrução da via.

Reprodução/Defesa Civil de SP Carro atingido por árvores em Turmalina





Em Turmalina, a Defesa Civil registrou duas quedas de árvores sobre vias públicas e o destelhamento da cobertura do campo de futebol localizado na Rua Duque de Caxias. Não houve feridos.

Em Ribeirão Bonito, uma árvore caiu sobre a pista da Vicinal Ribeirão Bonito–Trabiju (Estrada Rural RBB-040) devido aos ventos e à chuva. A Defesa Civil Municipal fez a remoção e liberou a via para o tráfego.

Também foram registradas quedas de árvores em Santa Bárbara d'Oeste e Areiópolis, onde equipes da Defesa Civil atuaram na remoção das árvores.

Em Matão, a chuva provocou o escorregamento de terra de um aterro. A Defesa Civil Municipal acompanha a situação junto aos responsáveis pelo local. Não houve registro de pessoas feridas.

Orientações à população

Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas oficiais e evitar deslocamentos desnecessários.





Em caso de ventos fortes, dentro de casa, permaneça nos cômodos mais centrais da residência, como banheiros e corredores, longe de janelas e portas de vidro, desde que não haja risco de inundação. Também é importante manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas, coberturas frágeis e outros elementos que possam ser danificados ou deslocados pelo vento.

Durante chuvas intensas, não atravesse ruas, pontes ou cursos d’água alagados. Em caso de granizo, procure um local coberto e protegido. Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras e árvores ou postes inclinados.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas da Defesa Civil diretamente no celular, envie o CEP da localidade para o número 40199, por SMS.

Para remediar os efeitos causados pelos eventos climáticos, a Defesa Civil irá instalar um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a partir das 14h de sexta-feira (11). O grupo permanecerá reunido e em funcionamento até a tarde de sábado (12).