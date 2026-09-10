Reprodução/ Agência SP Sala de aula da rede estadual de São Paulo

O Governo de São Paulo suspendeu as aulas da rede estadual em áreas com maior possibilidade de tempestades severas nesta sexta-feira (11). A medida vale durante a tarde e a noite nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba, onde há possibilidade pontual de tornado.

As prefeituras dessas áreas também receberam orientação para interromper as atividades escolares no mesmo período. A recomendação foi anunciada nesta quinta-feira (10) pelo g overnador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Recomendamos para que os municípios não façam aula amanhã à tarde”, afirmou Tarcísio. Segundo ele, a mesma orientação foi adotada inicialmente para a rede estadual. Posteriormente, a Secretaria da Educação confirmou a suspensão.

Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro também terão as atividades suspensas. As unidades permanecerão abertas somente com as equipes gestoras para atender e orientar as famílias.

As aulas canceladas deverão ser repostas até o fim do ano letivo, segundo a Secretaria da Educação.

Tornados e granizo estão entre os perigos

A Defesa Civil aponta que o período mais crítico começa na tarde desta sexta e segue até a manhã de sábado (12). Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para fenômenos severos.

Nessas áreas, podem ocorrer rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade e tornados isolados. A instabilidade atinge todo o estado, mas o sul e o sudoeste paulista exigem maior atenção.

A Defesa Civil já havia colocado São Paulo sob alerta para chuva forte e ventania. Nesta quinta, temporais provocaram quedas de árvores e rajadas que chegaram a 88,6 km/h em Piraju, no interior paulista.

Na capital, não há anúncio de suspensão das aulas. A cidade continua, porém, sob atenção para chuva e vento. A previsão para sexta indica rajadas que podem superar 60 km/h, além de pancadas durante a tarde e a noite.

A Defesa Civil instalará um gabinete de crise às 14h desta sexta para acompanhar as tempestades. O grupo permanecerá reunido até a tarde de sábado.