Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva forte afeta a população de São Paulo



A cidade de São Paulo enfrenta transtornos após fortes chuvas nesta quinta-feira (10). Defesa Civil do Estado, as condições climáticas são causadas por um cavado meteorológico que está associado a uma frente fria afastada no oceano, e tiveram início na manhã de ontem (9), podendo durar até sábado (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente entre meia-noite e 12h30 de hoje (10), 20 ocorrências foram registradas em decorrência das chuvas na capital e na Região Metropolitana de São Paulo; entre elas, duas chamadas para inundações, duas chamadas para desabamento de muros e 16 chamadas para queda de árvores.

O temporal também causou trânsito intenso nos dois sentidos da Marginal Tietê, com diversos pontos de acúmulo de água. O nível do Rio Tietê também ficou elevado durante a chuva.





Até esta manhã, o banco de dados meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicava que, em menos de dez dias, setembro acumulou 90,0mm de chuva, o que corresponde a 36,4% acima da média prevista para o mês, que era de 66,0mm.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Durante todo o período, as equipes mobilizadas pela Defesa Civil acompanharão a evolução das condições meteorológicas por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície.

Novo alerta da Defesa Civil

Por conta das condições climáticas, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta para o período de fortes tempestades em diferentes regiões do território paulista entre sexta-feira (11) e sábado (12) em todo estado. A condição vem acompanhada de possíveis descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.





De acordo com o órgão, o período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado, com o maior potencial para tempestades severas nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba.

A capital e Região Metropolitana de São Paulo, também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento, assim como as cidades do norte e centro do estado, Vale do Paraíba, Campinas e todo o Litoral Paulista.

Em casos da realização de eventos ao ar livre nos dias 11 e 12 de setembro, o órgão recomenda que os organizadores reavaliem as condições de segurança de palcos, tendas, coberturas, arquibancadas, estruturas de iluminação, painéis e demais instalações temporárias.

Gabinete de Crise

Para remediar os efeitos causados pelos eventos climáticos, a Defesa Civil irá instalar um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a partir das 14h de sexta-feira (11). O grupo permanecerá reunido e em funcionamento até a tarde de sábado (12).

A estrutura tem como objetivo integrar as informações e acompanhar a evolução do cenário em tempo real, ajudando a agilizar a tomada de decisões e mobilizações de recursos.

O gabinete reunirá representantes importantes de diversas instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a SP Águas, a Artesp, a Arsesp, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.

