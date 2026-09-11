Divulgação Túnel da Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, (BR-116)

Um trecho de túnel da Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt (BR-116), vai ser bloqueado para serviços de manutenção nos sistemas de monitoramento. O bloqueio acontece neste sábado (12), na altura do município de Miracatu, na região do Vale do Ribeira, em São Paulo.

De acordo com a concessionária Arteris Régis Bittencourt, o serviço vai ser realizado no Túnel 2 e os bloqueios acontecem de forma programada.

A intervenção está prevista para ocorrer das 9h às 11h30, na altura do quilômetro 360, na pista sentido Curitiba, sentido Sul. A manutenção vai ser realizada no emboque do Túnel 2.

Para viabilizar a execução dos serviços, garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes, serão implantados pontos de bloqueio em locais anteriores ao túnel.

Os bloqueios são feitos nos seguintes pontos:

quilômetro 327: retorno;

quilômetro 343: saída do Posto Dionísio;

quilômetro km 348: saída do Graal Japonês;

quilômetro km 352: retorno.

Ainda segundo a concessionária, durante o período de manutenção, os veículos que estiverem no sentido Sul ficarão retidos nesses pontos e serão liberados conforme a operação de tráfego.

A Arteris Régis Bittencourt ainda orienta os motoristas a programarem as viagens, respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais que estarão atuando no local.

A operação pode ser suspensa e remarcada em caso de condições climáticas desfavoráveis.



