Reprodução/redes sociais Alexandre Furtado, presidente da Império de Casa Verde, é apontado como integrante de organização criminosa

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23) o presidente da escola de samba Império de Casa Verde, Alexandre Constantino Furtado, por suposto envolvimento com organização criminosa de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Furtado também é vice-presidente d a Liga das Escolas de Samba de São Paulo.

Na ação feita por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SP), são cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Tráfico internacional

Entre os alvos da operação estão integrantes de uma facção criminosa, da qual, segundo a polícia, Alexandre Furtado é integrante. Dos 11 alvos em São Paulo, dois foram na escola de samba Império de Casa Verde.

No total da "Operação Vila do Conde", a Polícia Militar empenhou 68 policiais do Comando de Policiamento de Choque, entre eles o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e o Comando de Operações Especiais (COE).

O principal objetivo é desmantelar um esquema criminoso de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A ação teve apoio da PM-SP e da Receita Federal.

Investigações

As investigações tiveram início após uma apreensão de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, em fevereiro de 2021. Na ocasião, policiais federais apreenderam 458 kg de cocaína, que estavam acondicionados em meio a uma carga de quartzo, cujo destino final seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.

A operação policial identificou os membros da organização criminosa, bem como toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa.





Segundo a PF, os investigadores desvendaram toda a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos.

O Portal iG tenta contato com a escola de samba Império de Casa Verde e com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo para um posicionamento sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.