Um suspeito foi baleado e morto por um Policial Militar (PM) que estava a caminho do trabalho na manhã desta quarta-feira (29). O oficial passava pela rua Major Natanael, próxima ao Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, quando presenciou uma tentativa de assalto.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito avançou sob um veículo que estava parado em um semáforo e quebrou o vidro, possivelmente para roubar os pertences do motorista. O oficial, que passava pela rua a caminho do trabalho, viu a cena e interviu, disparando contra o infrator e o atingindo.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro ao homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local. Durante a ação, o suspeito parecia estar armado, mas no atendimento as autoridades concluíram que o objeto usado era, na verdade, uma réplica de uma arma de fogo.
A rua teve uma das vias interditadas para preservar o trabalho da perícia e a ocorrência foi registrada no 78° Distrito Policial (Jardins).
O suspeito já havia assaltado outra vítima minutos antes
Pouco antes do incidente, a Guarda Civil Municipal (GCM) informou que uma mulher havia abordado a viatura de agentes que patrulhavam a região, relatando ter sofrido um assalto. O suspeito era um homem e havia levado todos os seus pertences, na região da avenida Doutor Arnaldo, deixando apenas um iPad. O aparelho possui rastreamento e possibilitou que os guardas localizassem seu celular.
Ao seguirem para o localização do aparelho, os guardas foram abordados novamente por uma pessoa que relatou o ocorrido com o Policial Militar, então eles seguiram até o local em que o suspeito foi baleado.
Segundo a GCM, a primeira vítima reconheceu o homem, e afirmou que ele havia sido o autor do assalto, além disso seus pertences foram identificados nos bolsos do suspeito.