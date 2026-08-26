Vítima foi atingida por um carro que seguia pela rodovia
Divulgação SSP
Vítima foi atingida por um carro que seguia pela rodovia

Uma mulher morreu após ser atropelada na madrugada desta quarta-feira (26), na Rodovia Presidente Dutra , em Guaratinguetá , no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 4h05, na altura do km 63,6, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo iG, a vítima estava sobre a pista, próxima à faixa da esquerda e ao canteiro central, quando foi atingida por um carro que seguia pela rodovia.

A mulher ainda não havia sido identificada quando o registro policial foi elaborado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guaratinguetá para exame necroscópico.

Motorista permaneceu no local

De acordo com o registro, o motorista continuou no local após o atropelamento. A mulher que estava no banco do passageiro também permaneceu na área e acionou o serviço de emergência.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia realizaram manobras de reanimação na vítima durante aproximadamente 40 minutos, mas ela não resistiu. A morte foi constatada por um médico.

A vítima estava sobre a pista, próxima à faixa da esquerda e ao canteiro central, quando foi atingida pelo carro
Divulgação SSP
A vítima estava sobre a pista, próxima à faixa da esquerda e ao canteiro central, quando foi atingida pelo carro

O motorista contou à polícia que, depois de fazer uma curva, encontrou repentinamente a mulher sobre a pista e não teve tempo suficiente para evitar o atropelamento.

Trecho tinha pouca visibilidade

Um policial rodoviário federal ouvido no registro afirmou que o atropelamento aconteceu logo depois de uma curva à esquerda. Como ainda estava escuro, a visibilidade no trecho era reduzida.

Segundo o depoimento, a vítima estava próxima ao canteiro central. O policial também informou que não existe passarela nas proximidades imediatas do ponto do acidente, embora haja um túnel mais adiante utilizado por alguns pedestres.

A passageira que estava no carro relatou que os ocupantes conversavam normalmente quando, logo após a curva, o motorista percebeu a presença da pessoa na pista. Segundo ela, o impacto aconteceu muito rapidamente e o trecho estava bastante escuro.

Bafômetro deu negativo

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L. Conforme o boletim, ele também não apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

Ainda segundo o relato apresentado à polícia, o carro conseguiu parar cerca de 500 metros depois do ponto do atropelamento. O motorista afirmou que havia uma carreta trafegando ao lado do veículo no momento em que percebeu a vítima, o que teria dificultado uma manobra para desviar.

Investigação vai apurar as circunstâncias

Apesar de o caso ter sido registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, a Polícia Civil ressalta que a investigação ainda está no começo.

O delegado responsável pelo plantão afirmou que não há, até o momento, elementos suficientes para determinar de forma definitiva como o acidente aconteceu ou se houve responsabilidade penal do motorista.

A polícia aguarda os laudos do Instituto de Criminalística, que analisará o local e o veículo, além do exame necroscópico realizado pelo IML. Esses documentos devem ajudar a esclarecer a dinâmica do atropelamento e os fatores que levaram à morte da mulher.

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