Divulgação/Governo de São Paulo Diante do chamado, uma viatura da Polícia Militar foi imediatamente para o endereço na Zona Sul da capital e o homem foi detido

Um homem morreu após ser baleado no rosto durante um assalto no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 3h de sexta-feira (21). A vítima foi identificada como Eduardo Santos Alves.

Segundo o g1, com base no registro da Polícia Militar, Eduardo estava na rua Antonio Garcia Moya quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o roubo. A vítima reagiu e avançou em direção aos assaltantes.

Um dos criminosos atirou contra o rosto de Eduardo. Em seguida, a dupla fugiu levando o celular dele. A irmã da vítima relatou à polícia que Eduardo estava em uma festa na mesma rua com a namorada antes do assalto. As duas mulheres não ficaram feridas.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas Eduardo já havia sido levado por populares para atendimento médico.

Às 7h, uma segunda equipe da PM foi chamada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, onde a vítima havia dado entrada com o ferimento no rosto. Eduardo não resistiu.

Os responsáveis pelo assalto não haviam sido identificados até a publicação da reportagem.