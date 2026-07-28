Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil SP deve registrar fortes rajadas de ventos nas próximas horas

A chegada de uma nova frente fria, com previsão de chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre esta quarta (29) e quinta-feira (30), mobilizou a Defesa Civil do estado de São Paulo, que alerta para risco severo de transtornos. Diante do cenário meteorológico, o órgão informou ainda a ativação do Gabinete de Crise, em modalidade presencial, para reforçar o monitoramento e agilizar a resposta a eventuais ocorrências.

A preocupação maior, de acordo com nota da Defesa Civil, está relacionada à intensidade dos ventos.

Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.

Segundo o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil, a frente fria que vai avançar pelo território paulista nesta quarta, mas já provocou ventos de 121km/h no Rio Grande do Sul hoje.

Estamos acompanhando os impactos nos estados do Sul e monitorando o avanço em direção ao estado de São Paulo Tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil de SP





Chuvas fortes

Ainda de acordo cm comunicado da Defesa Civil, além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.

A combinação desses fenômenos aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, i nterrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana.

Na Baixada Santista, as condições também exigem atenção para possíveis impactos nas operações portuárias.

Mobilização

A Defesa Civil do Estado se reuniu com as Defesas Civis Regionais e Municipais, na tarde desta terça (28), para apresentar o cenário meteorológico e alinhar as ações de prontidão, preparação e resposta.

Segundo o órgão, “o objetivo é antecipar a mobilização das estruturas locais, revisar os protocolos de atendimento e garantir que equipes e recursos estejam preparados para atuação imediata caso sejam registradas ocorrências durante a passagem da frente fria”.

Gabinete de Crise ativado

Entre quarta e quinta-feira, o Gabinete de Crise estará ativado presencialmente, reunindo órgãos e instituições do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil além das concessionárias de energia elétrica e serviço de abastecimento de água, para acompanhamento permanente das condições meteorológicas, dos serviços essenciais e das ocorrências registradas no território paulista.

Divulgação Defesa Civil A Defesa Civil de SP ativou o Gabinete de Crise para intensificar monitoramento e agilizar respostas

As autoridades alegam que a atuação integrada permite que eventuais necessidades dos municípios sejam identificadas rapidamente e que recursos estaduais possam ser mobilizados de acordo com a evolução do cenário.

Atenção para as rajadas de vento

A Defesa Civil reforça que durante as rajadas de vento a população deve evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores.

Também é importante:

- Manter distância de estruturas metálicas, coberturas frágeis, placas, outdoors e objetos que possam ser arrancados ou arremessados pelo vento.

- Objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em local seguro e evitar áreas abertas.





- Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes, principalmente diante da possibilidade de queda de árvores e objetos sobre a pista e de redução da visibilidade durante as pancadas de chuva.

A Defesa Civil informa que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) permanecerá acompanhando a evolução da frente fria e poderá emitir novos alertas conforme a intensificação das condições meteorológicas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.