Reprodução Motorista desceu do ônibus para comprar um salgado em lanchonete

Um motorista de ônibus deixou o veículo, mesmo em horário de trabalho e com passageiros dentro, para ir até uma lanchonete. O caso veio a público após testemunhas filmarem a cena, e as imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que oda linha 665, que faz o trajeto entre a Pavuna e a Saens Peña, estaciona o coletivo no acostamento da, deixa os passageiros dentro do veículo e segue até umaàs margens da via para comprar um salgado.

A via em questão, é uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. Enquanto o motorista está fora do ônibus, os passageiros aguardam o retorno para que a viagem seja retomada.



Pelo menos nas imagens, o clima entre todos os que presenciavam a cena inusitada parecia ser de descontração. Mas nas redes sociais, o debate sobre a atitude do motorista ficou dividido.

Ao final de tudo, é possível ver o motorista deixando a lanchonete com um salgado e uma bebida na mão, e retornando ao ônibus para seguir viagem normalmente. O caso aconteceu na última segunda-feira (27).

Reprodução Motorista retornou ao ônibus após deixar a lanchonete





O iG tentou contato tanto com a Rio Ônibus quanto com a Secretaria Municipal de Transportes para saber se o motorista foi identificado e se houve a abertura de algum procedimento para apurar o caso, mas não obteve resposta.





Dia teve ônibus sequestrados em outro ponto da cidade

Em relação a ônibus, o Rio de Janeiro teve um dia tenso. Em outro ponto da cidade, além do ataque a uma base da polícia militar, bandidos saíram pelas ruas incendiando barricadas e atravessando ao menos quatro ônibus na Avenida Ayrton Senna, na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão e na Estrada do Engenho D'Água.

Por volta das 13h, os ônibus foram retirados das vias e o trânsito começou a ser normalizado. Os veículos atacados foram das seguintes linhas:

C47521 - 692 Méier x Alvorada

C47786 - 353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza

C47635 - 861 Rio das Pedras x Curicica

C47689 - 861 Rio das Pedras x Curicica