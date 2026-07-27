Reprodução Redes Sociais Com o impacto, parte do teto desabou sobre a praça de pedágio e uma nuvem de poeira tomou conta do local

Um vídeo de monitoramento registrou o momento em que um carro atingiu a estrutura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340) , em Campinas, no interior de São Paulo. O motorista, de 24 anos, morreu após a colisão.

Um vídeo de monitoramento registrou o momento em que um carro atingiu a estrutura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, no interior de São Paulo. O motorista, de 24 anos, morreu após a colisão. pic.twitter.com/OBp9CCVP9d — iG (@iG) July 27, 2026

O acidente aconteceu na manhã de domingo (26), no km 123,5 da rodovia, no sentido Mogi Mirim (SP). As imagens mostram o veículo chegando em alta velocidade, atravessando a área zebrada sem reduzir, subindo sobre uma mureta de concreto e sendo lançado contra uma das vigas de sustentação da cobertura.

Com o impacto, parte do teto desabou sobre a praça de pedágio e uma nuvem de poeira tomou conta do local. Motoristas que aguardavam nas cabines deram marcha à ré para escapar dos destroços.

Condutor não resistiu aos ferimentos

Segundo a concessionária Renovias, o acidente ocorreu por volta das 9h50. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente.

O motorista estava sozinho no carro, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a força da batida foi tão intensa que o condutor foi arremessado para fora do veículo.

Estrutura caiu sobre outros automóveis

Além do carro que provocou o acidente, outros dois veículos que estavam na praça de pedágio foram atingidos pelos destroços da cobertura. Ao todo, sete pessoas estavam nesses automóveis.

Apesar do susto, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. Duas pessoas tiveram lesões leves e não precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde.

Motoristas relataram momentos de desespero

Quem estava nas cabines descreveu cenas de pânico logo após a colisão.

José Sampaio contou que realizava o pagamento da tarifa quando ouviu um forte estrondo e viu o teto desabar sobre o carro.

A telha começou a cair e houve gritaria dentro do carro, mas consegui dar ré aos poucos com a ajuda dos outros motoristas. José Sampaio





Outro motorista, José Demétrio, afirmou que a estrutura caiu sobre o veículo ao lado.

Naquele momento, só consegui pedir para minha família sair do carro enquanto tudo desmoronava. José Demétrio





Cabines seguem interditadas

A colisão derrubou uma viga de sustentação com cerca de seis metros de altura, além de parte das telhas e da sinalização da praça de pedágio.

Na manhã desta segunda-feira (27), a maior parte dos destroços já havia sido retirada. Mesmo assim, quatro cabines permaneciam interditadas para avaliação estrutural.

Outras três cabines manuais e três automáticas continuavam funcionando normalmente no sentido Mogi Mirim.

Polícia apura as causas

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente.

Segundo as autoridades, o motorista trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle, atingiu uma barreira de concreto e foi projetado contra a estrutura do pedágio, que acabou cedendo.

A concessionária informou que ainda não há previsão para a reconstrução da cobertura danificada e para a liberação das cabines bloqueadas.