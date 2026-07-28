Reprodução Tremores secundários em Kumamoto

As autoridades japonesas mantêm o alerta para a região de Kumamoto após o terremoto de magnitude 7 que atingiu a área. Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), mais de 100 tremores secundários foram registrados até a meia-noite desta terça-feira (29), aumentando a preocupação com a possibilidade de novos abalos de grande intensidade.

Durante uma coletiva de imprensa, a agência alertou a população para permanecer vigilante diante do risco de novos terremotos nos próximos dias.

“Estejam atentos à possibilidade de terremotos com intensidade máxima em torno de 7 durante cerca de uma semana”, informou a JMA.

O Oficial de Planejamento de Contramedidas a Terremotos e Tsunamis da Agência Meteorológica do Japão, Shinji Kiyomoto, destacou que as áreas atingidas pelos fortes tremores apresentam elevado risco de desabamentos e deslizamentos de terra.

“Nas áreas que sofreram fortes tremores, o risco de desabamento de casas e deslizamentos de terra é alto. Por favor, tomem extremo cuidado com futuros terremotos e chuvas e evitem entrar em áreas de risco”, afirmou.

Kiyomoto também ressaltou que a probabilidade de novos terremotos de grande magnitude é maior nos próximos dias.

“Durante a próxima semana, estejam cientes da possibilidade de terremotos de até intensidade 7. Em particular, terremotos de grande magnitude têm maior probabilidade de ocorrer nos próximos dois ou três dias”, alertou.

A Agência Meteorológica explicou ainda que o epicentro do terremoto está localizado próximo a importantes falhas geológicas ativas da região.

“Existem falhas geológicas ativas na área circundante, e a possibilidade de outro grande terremoto não pode ser descartada”, informou a agência.

De acordo com a JMA, as zonas de falha de Futagawa e Hinagu estão situadas nas proximidades do epicentro. As autoridades lembraram que, durante a sequência sísmica de Kumamoto em 2016, um terremoto de magnitude 7,3 ocorreu dois dias após um primeiro abalo de magnitude 6,5.

“Não podemos descartar a possibilidade de que outro grande terremoto possa ocorrer nas falhas ativas circundantes também neste terremoto. Se as falhas ativas vizinhas se deslocarem, espera-se um tremor de magnitude 6 ou superior”, afirmou um representante da agência.

As autoridades seguem monitorando a atividade sísmica na região e orientam a população a acompanhar os comunicados oficiais e manter os preparativos de emergência atualizados.