Divulgação/Airbus A350-1000ULR, da Airbus, durante voo de mais de 24 horas de duração

O avião A350-1000ULR, da Airbus, bateu o recorde de voo direto mais longo do mundo nesta terça-feira (28), após ter completado um trajeto de mais de 23 mil quilômetros, em 24 horas e 24 minutos.

De acordo com a companhia, a aeronave cruzou três continentes e dois oceanos ao partir de Melbourne, na Austrália, à Toulouse, na França.

A aeronave foi projetada para fazer a rota comercial mais longa do mundo e atingiu seu objetivo nesta terça; 12 unidades foram vendidas à Qantas, empresa australiana que pretende fazer voos comerciais da Austrália rumo à destinos como Estados Unidos e Reino Unido, sem escalas.

Modelo entrará em operação em 2027

Após atrasos na entrega, a Qantas estima que o modelo deve entrar em operação em outubro de 2027.

Criado para atender o chamado "Projeto Sunrise", o avião conta com 238 lugares, sendo 6 na primeira classe, 52 na classe executiva, 40 na classe econômica premium e 140 na classe econômica.

Primeira classe: quarto privativo com poltrona reclinável, cama, TV de 32", seis áreas para armazenar objetos, guarda-roupa e espaço para trabalhar e comer;

quarto privativo com poltrona reclinável, cama, TV de 32", seis áreas para armazenar objetos, guarda-roupa e espaço para trabalhar e comer; Classe executiva: poltrona larga de 2 metros de comprimento (que pode virar cama), TV de 18", mesa de apoio, carregador sem fio, área de armazenamento e opção para fechar a cabine;

poltrona larga de 2 metros de comprimento (que pode virar cama), TV de 18", mesa de apoio, carregador sem fio, área de armazenamento e opção para fechar a cabine; Classe econômica premium: apoios para pernas e cabeça, tela de 13,3" e porta-luvas pessoal;

apoios para pernas e cabeça, tela de 13,3" e porta-luvas pessoal; Classe econômica: apoio para cabeça, espaço extra para pernas, tela de 13,3".

Todos os passageiros devem ter acesso ao Wi-Fi e a uma zona de bem-estar, para se alimentarem e se hidratarem.

Além disso, a companhia aérea afirmou ter trabalhado junto a especialistas do sono para reduzir os efeitos do jet lag.

*Estagiária sob supervisão

Divulgação/Qantas Primeira classe do avião do projeto Sunrise





















Divulgação/Qantas Zona de bem-estar do avião do projeto Sunrise





















Divulgação/Qantas Classe executiva do avião do projeto Sunrise





















Divulgação/Qantas Classe econômica premium do avião do projeto Sunrise























