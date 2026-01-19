Reprodução/redes sociais Carros ficaram submersos por conta de temporal em SP

As fortes chuvas de verão que atingiram o estado de São Paulo desde o início de dezembro já deixaram 12 mortes de pessoas envolvidas em casos de deslizamentos, queda de muros e árvores, descarga elétrica e enxurradas, entre outras ocorrências.

O balanço foi divulgado pela Defesa Civil Estadual que, desde 1 de dezembro, implantou a operação Chuvas de Verão 25/26, cujo principal objetivo é coordenar as ações dos órgãos públicos em situações de emergência e desastres nesta época de maior volume de chuva.



O caso mais recente, que terminou com duas mortes, aconteceu na Zona Sul da capital paulista, na região do Campo Limpo, na noite de sexta-feira (16), quando um temporal provocou alagamentos em vários pontos da cidade e arrastou o veículo ocupado por um casal de idosos.



No sábado (17), o corpo de Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, foi localizado pelos Bombeiros nas águas do Rio Pinheiros, a cerca de 8 quilômetros do ponto onde o seu veículo foi levado pela enxurrada.



E na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 11h, as equipes localizaram o corpo de Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, no Rio Jurubatuba /Pinheiros, na altura do Autódromo de Interlagos.



Com ela, o número de mortes em decorrência dos temporais registrados desde o dia 1 de dezembro chega a 12.

Registros das mortes



A primeira morte registrada no estado paulista dentro da Operação Chuvas de Verão ocorreu no dia 10 de dezembro, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, quando um homem morreu vítima de um deslizamento.

No mesmo dia, dia 11, uma mulher morreu na Zona Leste da capital, após a queda de um muro.



Dois dias depois, em 12 de dezembro, uma mulher morreu em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois que uma árvore caiu sobre o ponto de ônibus onde ela se encontrava.

No dia 13 de dezembro, um homem foi vítima de descarga elétrica em Juquitiba, também na Região Metropolitana, e acabou morrendo.

Em Bauru, interior paulista, um homem também morreu, em 14 de dezembro, após ser arrastado pela enxurrada.

No dia 16 de dezembro, foram três vítimas fatais das fortes chuvas; um homem em uma queda de muro e outro levado pela enxurrada, ambos em Ilhabela, litoral; e outro homem morto em Guarulhos, após ter o carro arrastado pela enxurrada.

Ainda em 2025, no dia 29 de dezembro, o desabamento do telhado de um galpão, também deixou um homem morto em Franca, no interior.



Em janeiro, no dia 14, uma mulher morreu após a queda de uma árvore sobre seu veículo, em Taubaté, no Vale do Paraíba.



As últimas mortes registradas foram do casal de idosos, na última sexta-feira (16).



Também no sábado (17), ainda de acordo com a Defesa Civil, um veículo foi localizado no interior de um córrego, na Estrada do Schenk – RP14 (Região de Planejamento) e, durante o resgate, foi localizado o corpo de um homem já em óbito.

No entanto, até o momento, não há informações que confirmem se o veículo foi arrastado pela enxurrada.



Mais temporais



Nesta segunda-feira (19), a Defesa Civil voltou a emitir alerta para chuva intensa, ventos fortes e ressaca marítima em todo o litoral paulista.



Leia mais: Frente fria provoca alerta de chuva e ressaca no litoral paulista

A tendência é que a chuva comece a perder força durante a madrugada de terça-feira (20).

Recomendações à população

Diante do cenário de temporais que vem sendo observado, a Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir riscos e preservar vidas.



Entre elas, evitar áreas alagadas e não atravessar vias inundadas; em caso de ventos fortes, manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas; redobrar a atenção em encostas e áreas de risco para deslizamentos, e evitar atividades marítimas, como pesca, esportes náuticos e banho de mar durante a ressaca.







Motoristas também devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre veículos em caso de chuva intensa.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

"A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e mantém o sistema estadual em prontidão para resposta rápida às ocorrências", informa, em alerta emitido nesta tarde.

