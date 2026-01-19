Fernando Frazão/Agência Brasil Litoral paulista tem previsão de ressaca, com ondas de até 2,5 metros

A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo deve provocar chuva intensa, ventos fortes e ressaca marítima em toda a faixa costeira do estado nesta segunda-feira (19). A região tem previsão de acumulados de até 80 milímetros em menos de 24 horas, rajadas que podem chegar a 74 km/h e ondas de até 2,5 metros, segundo a Defesa Civil.

Segundo os modelos meteorológicos, a instabilidade tende a se intensificar a partir das 15h, com volumes elevados de chuva concentrados em curto período. A previsão indica que as precipitações devem começar a perder força apenas durante a madrugada de terça-feira (20).

Além da chuva, são esperadas rajadas de vento de até 74 km/h, condição que eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente em áreas urbanas e regiões próximas ao litoral.

No mar, a atuação da frente fria deve provocar ressaca marítima em todo o litoral paulista, com ondas que podem atingir até 2,5 metros de altura. O cenário representa risco à navegação e a atividades na orla, como pesca, esportes náuticos e banho de mar.

Recomendações de segurança

Diante das condições previstas, a Defesa Civil do Estado orienta que a população evite áreas alagadas e não atravesse vias inundadas, mantenha distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante ventos fortes e redobre a atenção em encostas e áreas sujeitas a deslizamentos. Motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos em caso de chuva intensa.





Atividades marítimas devem ser evitadas enquanto durar a ressaca. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O órgão informou ainda que segue monitorando as condições meteorológicas e mantém o sistema estadual em prontidão para resposta rápida a possíveis ocorrências.