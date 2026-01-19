Reprodução/redes sociais Luís Roberto Pellegrini Gomes e Vinicius dos Santos Oliveira

Dois médicos morreram após uma briga terminar em t iroteio em um restaurante de Barueri, na Grande São Paulo. O desentendimento começou dentro do estabelecimento e continuou do lado de fora, onde ocorreram os disparos.

As vítimas foram Vinícius dos Santos de Oliveira, de 35 anos, e Luiz Roberto Pellegrini Gomes, de 43.

A Polícia Civil investiga se os dois médicos assassinados foram mortos por disputas de contratos na área de saúde, segundo informações do delegado Andreas Schiffmann à TV Globo.

Saiba quem são as vítimas

O suspeito, que também é medico e uma das vítimas, seriame estariam travando uma briga devido a uma disputa de contas de licitações, segundo o delegado.

Vinícius tinha 35 anos e atuava como médico na rede municipal de saúde de Cotia, em São Paulo, desde 2019. Em sua carreira, trabalhou nas Unidades Básicas de Saúde do Atalaia, Caucaia do Alto e Portão e no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto.

Durante a pandemia do Covid-19, fez parte da equipe do hospital de campanha, onde reforçou o compromisso com o atendimento público em um dos momentos mais críticos da saúde em todo o mundo.

Além do reconhecimento profissional, Vinícius era descrito como um médico dedicado, atencioso e com forte vínculo humano no cuidado com quem atendia. Também mantinha uma boa relação com equipes de trabalho e era valorizado pelo comprometimento com o serviço público.

Vinícius deixa esposa e filho de 1 ano e meio.

Luís Roberto era cardiologista, faleceu aos 43 anos. Profissional da área da saúde, era conhecido pelo vínculo próximo com as pessoas ao seu redor. Luís deixou os pais, amigos e os demais familiares.

O enterro aconteceu nesse domingo (18), no Velório Municipal de Rafard, com sepultamento no Cemitério Municipal da cidade.





Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (16), dois homens morreram após serem baleados em frente ao restaurante El Urugayo, em Barueri, na Grande São Paulo, após um desentendimento. Em nota para o Portal iG, a Secretaria de Seguranda Pública informou que o autor, de 44 anos, foi preso em flagrante. Segundo o delegado responsável pelo caso, Andreas Schiffmann, os três médicos e uma mulher estavam no restaurante desde cedo tratando de negócios na região de Alphaville. Em determinado momento, houve um desentendimento entre os presentes no estabelecimento. A situação gerou tensão e levou ao acionamento das autoridades locais ainda dentro do restaurante.

A Guarda Civil Municipal foi chamada após informações de que um dos presentes estava armado no interior do estabelecimento. Foi feita a averiguação no local, mas os agentes não encontraram a arma durante a vistoria inicial. Logo após a saída dos guardas, os três homens deixaram o restaurante e começaram uma discussão que terminou em disparos na calçada.

A pistola calibre 9 milímetros foi apreendida pela polícia após o crime, assim como cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos diversos e R$ 16.140 em dinheiro. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado.

O autor dos disparos tem passagem criminal no nordeste do país, por agredir uma mulher dentro de um motel em ocasião anterior. Carlos Alberto Azevedo Silva foi detido no local do crime pela Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela Delegacia de Barueri .