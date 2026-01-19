O suspeito foi preso em flagrante durante um encontro com a vítima
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) por exigir pagamento para não divulgar vídeos íntimos. Segundo a corporação, a vítima procurou a delegacia, no último domingo (18), para registrar o caso.

O que aconteceu

Conforme informações da PCERJ, a vítima relatou que após uma relação sexual consensual com o suspeito, na última sexta-feira (16), descobriu que ele havia registrado imagens sem seu conhecimento. Com o material, o homem começou a fazer ameaças a vítima

Na ocasião, ele exigiu  transferências bancárias para não divulgar as imagens na internet. Após ameaças, a vítima realizou pagamento de R$ 500.  Após isso, um novo encontro foi marcado. A promessa seria que o conteúdo seria apagado na presença da vítima, que estava sob orientação da polícia.

Durante o encontro,  o homem voltou a exigir dinheiro para não divulgar o material. Ação foi flagrada pelos policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante. O suspeito foi autuado pelo crime de extorsão. As investigações sobre o caso seguem em andamento.

