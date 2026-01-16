Reprodução Defesa Civil adverte: 30 centímetros de água já é capaz de arrastar um veículo

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo e o ABC Paulista na tarde desta sexta-feira (16) deixou muitas ruas ficaram alagadas e arrastou veículos pela enxurrada.

Um dos casos mais graves foi registrado Avenida Carlos Caldeira, na Vila Andrade, Zona Sul da capital, onde um veículo foi tragado pela força da água.

Segundo informações da Defesa Civil estadual, equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local fazendo buscas por dois ocupantes; dois idosos de 67 e 68 anos.



"A Defesa Civil reforça a orientação para motoristas jamais atravessarem ruas alagadas. Apenas 30cm de água já são capazes de arrastar um veículo", adverte o órgão, em comunicado.



Também foi registrado transbordamento de córregos.



A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h10. Inicialmente, entraram em estado de atenção as zonas Norte, Leste, Oeste, Sudeste, a região central, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Pouco depois, a Zona Sul como um todo. O término ocorreu 19h10.



Também foi emitido alerta para transbordamento do córrego do Oratório, Zona Leste, Sapopemba; na travessa Hilarion Quintana, com a Rua Juli Pereira, Fazenda da Juta, e do Córrego Guaratiba, Zona Leste, Guaianases.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, os pontos de alagamento intransitáveis na capital paulista, até as 19h20, eram a Avenida Jules Rimet, sentido único Guaianases. no Morumbi; Rua Alexandre Legrand, nos dois sentidos, no Campo Limpo; Avenida Ellias Maas, nos dois sentidos, no M'Boi Mirim; Avenida João Dias, nos dois sentidos, e, em Santo Amaro, nas Avenidas Santo Amaro, sentido bairro-centro, e Vitor Manzini, nos dois sentidos.

ABC Paulista

Cidades do ABC Paulista também foram fortemente atingidas pela chuva desta sexta.



A cidade de Santo André registrou alagamentos, como no bairro Jardim Santo Alberto.



Segundo a Defesa Civil de Mauá, até as 17h30, a cidade registrou um volume médio de chuvas de quase 60 mm.



O maior índice foi registrado no Jardim Paranavaí, com 78,65 mm, seguido da Vila Magini e do Parque das Américas, com 50,58 mm.

A cidade apresentava pontos de alagamento em processo de normalização nos bairros Jardim Zaíra, Capuava e Vila Vitória.



Às 21h45 desta sexta, de acordo com o site de monitoramento da Enel, concessionária de energia, 34,8 mil clientes estavam no escuro na Grande São Paulo.



Previsão para o estado



Ainda segundo informações da Defesa Civil, para as próximas horas, o tempo permanecerá instável sobre boa parte do Estado de São Paulo.



"Estão previstas pancadas de chuva isoladas, com moderada a forte intensidade, que podem vir seguidas por raios e ventos, especialmente no setor norte, centro e leste paulista. Além disso, as temperaturas estarão em declínio, em virtude do resfriamento noturno", informou o órgão.







A Defesa Civil estadual também reforçou, na tarde desta sexta, alerta de temporais de sábado (17) a segunda (19)



E divulgou os maiores acumulados de chuva em 24 horas no território paulista. Confira:



Águas Da Prata: 39mm

Amparo: 68mm

Arujá: 32mm

Artur Nogueira: 30mm

Barueri: 51mm

Carapicuíba: 48mm

Cotia: 30mm

Diadema: 53mm

Embu-guaçu: 55mm

Ferraz De Vasconcelos: 58mm

Franca: 31mm

Francisco Morato: 34mm

Franco Da Rocha: 38mm

Indaiatuba: 35mm

Itapecerica Da Serra: 75mm

Itapevi: 59mm

Itapira: 31mm

Jaguariúna: 36mm

Jales: 51mm

Jandira: 37mm

Jaú: 44mm

Jundiaí: 48mm

Mauá: 77mm

Nazaré Paulista: 35mm

Pedreira: 32mm

Piracaia: 32mm

Ribeirão Pires: 74mm

Santana De Parnaíba: 34mm

Santo André: 92mm

São Bernardo Do Campo: 56mm

São Caetano Do Sul: 61mm

São Lourenço Da Serra: 48mm

São Paulo: 78mm

São Pedro: 36mm

Taboão Da Serra: 31mm

Tuiuti: 34mm