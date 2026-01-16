O temporal que atingiu a cidade de São Paulo e o ABC Paulista na tarde desta sexta-feira (16) deixou muitas ruas ficaram alagadas e arrastou veículos pela enxurrada.
Um dos casos mais graves foi registrado Avenida Carlos Caldeira, na Vila Andrade, Zona Sul da capital, onde um veículo foi tragado pela força da água.
Segundo informações da Defesa Civil estadual, equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local fazendo buscas por dois ocupantes; dois idosos de 67 e 68 anos.
"A Defesa Civil reforça a orientação para motoristas jamais atravessarem ruas alagadas. Apenas 30cm de água já são capazes de arrastar um veículo", adverte o órgão, em comunicado.
Também foi registrado transbordamento de córregos.
A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h10. Inicialmente, entraram em estado de atenção as zonas Norte, Leste, Oeste, Sudeste, a região central, além das marginais Tietê e Pinheiros.
Pouco depois, a Zona Sul como um todo. O término ocorreu 19h10.
Também foi emitido alerta para transbordamento do córrego do Oratório, Zona Leste, Sapopemba; na travessa Hilarion Quintana, com a Rua Juli Pereira, Fazenda da Juta, e do Córrego Guaratiba, Zona Leste, Guaianases.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, os pontos de alagamento intransitáveis na capital paulista, até as 19h20, eram a Avenida Jules Rimet, sentido único Guaianases. no Morumbi; Rua Alexandre Legrand, nos dois sentidos, no Campo Limpo; Avenida Ellias Maas, nos dois sentidos, no M'Boi Mirim; Avenida João Dias, nos dois sentidos, e, em Santo Amaro, nas Avenidas Santo Amaro, sentido bairro-centro, e Vitor Manzini, nos dois sentidos.
ABC Paulista
Cidades do ABC Paulista também foram fortemente atingidas pela chuva desta sexta.
A cidade de Santo André registrou alagamentos, como no bairro Jardim Santo Alberto.
Segundo a Defesa Civil de Mauá, até as 17h30, a cidade registrou um volume médio de chuvas de quase 60 mm.
O maior índice foi registrado no Jardim Paranavaí, com 78,65 mm, seguido da Vila Magini e do Parque das Américas, com 50,58 mm.
A cidade apresentava pontos de alagamento em processo de normalização nos bairros Jardim Zaíra, Capuava e Vila Vitória.
Às 21h45 desta sexta, de acordo com o site de monitoramento da Enel, concessionária de energia, 34,8 mil clientes estavam no escuro na Grande São Paulo.
Previsão para o estado
Ainda segundo informações da Defesa Civil, para as próximas horas, o tempo permanecerá instável sobre boa parte do Estado de São Paulo.
"Estão previstas pancadas de chuva isoladas, com moderada a forte intensidade, que podem vir seguidas por raios e ventos, especialmente no setor norte, centro e leste paulista. Além disso, as temperaturas estarão em declínio, em virtude do resfriamento noturno", informou o órgão.
A Defesa Civil estadual também reforçou, na tarde desta sexta, alerta de temporais de sábado (17) a segunda (19)
E divulgou os maiores acumulados de chuva em 24 horas no território paulista. Confira:
Águas Da Prata: 39mm
Amparo: 68mm
Arujá: 32mm
Artur Nogueira: 30mm
Barueri: 51mm
Carapicuíba: 48mm
Cotia: 30mm
Diadema: 53mm
Embu-guaçu: 55mm
Ferraz De Vasconcelos: 58mm
Franca: 31mm
Francisco Morato: 34mm
Franco Da Rocha: 38mm
Indaiatuba: 35mm
Itapecerica Da Serra: 75mm
Itapevi: 59mm
Itapira: 31mm
Jaguariúna: 36mm
Jales: 51mm
Jandira: 37mm
Jaú: 44mm
Jundiaí: 48mm
Mauá: 77mm
Nazaré Paulista: 35mm
Pedreira: 32mm
Piracaia: 32mm
Ribeirão Pires: 74mm
Santana De Parnaíba: 34mm
Santo André: 92mm
São Bernardo Do Campo: 56mm
São Caetano Do Sul: 61mm
São Lourenço Da Serra: 48mm
São Paulo: 78mm
São Pedro: 36mm
Taboão Da Serra: 31mm
Tuiuti: 34mm