O Corpo de Bombeiros localizou na manhã deste sábado (17) o corpo de um homem que havia desaparecido após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza provocada pelas fortes chuvas na Zona Sul da capital paulista na noite de sexta-feira (16).

A vítima foi identificada como Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos. Seu corpo foi encontrado nas águas do Rio Pinheiros, próximo à Ponte Edson Godói, a cerca de 8 quilômetros do ponto onde o veículo foi levado pela enxurrada na região de Campo Limpo, segundo informações oficiais.

Ainda não há informações sobre o paradeiro da esposa de Marcos, Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, que estava com ele no mesmo veículo e segue desaparecida. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e voluntários continuam as buscas pela mulher na área e em trechos do córrego e galerias subterrâneas.

Tragédia em meio ao temporal

O casal estava em um HB20 branco quando foi surpreendido pela forte chuva e pela enxurrada nas proximidades do Córrego do Morro do S, na Zona Sul de São Paulo. A força da correnteza os arrastou, junto com o veículo.

Além desse caso, outro veículo também foi levado pela água na mesma região, mas foi posteriormente localizado. O motorista conseguiu ser resgatado em segurança e passa bem.

Operação Chuvas segue em andamento

Com a confirmação do falecimento de Marcos, o número de mortes no estado de São Paulo decorrentes do intenso período de chuvas chega a 11 desde o início da Operação Chuvas, iniciada em 1º de dezembro de 2025 pela Defesa Civil estadual para monitorar e responder a eventos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos no verão.

A operação, que segue em vigor, reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança em regime de prontidão ante a previsão de precipitações intensas e mínimos de segurança em muitas áreas da capital e do interior.





Riscos no período de chuva

Especialistas e órgãos de defesa civil reforçam que mesmo níveis moderados de água em ruas e galerias podem arrastar pessoas e veículos, razão pela qual alertas de emergência e recomendações de segurança são constantemente divulgados.

Entre as orientações estão evitar transitar por áreas inundadas, não tentar atravessar carros por correntezas e buscar locais seguros em caso de chuva forte.