Forças armadas reforçam as buscas das duas crianças que permanecem desaparecidas

As buscas pelos irmãos Ágatha e Michel entraram no 15º dia nesta semana, com reforço da Marinha do Brasil nas ações no município de Bacabal, no Maranhão. As crianças desapareceram no Quilombo São Sebastião dos Pretos.

As forças de segurança, desde então, atuam de forma integrada em uma operação considerada complexa.

Na última quarta-feira (14), as equipes avançaram com ações aquáticas e subaquáticas no Rio Mearim, contando com o uso do side scan sonar, equipamento capaz de mapear detalhadamente o fundo do rio mesmo, mesmo em águas turvas, ampliando a possibilidade de localização.

Também estão sendo realizadas buscas terrestres na mata. Segundo o governador Carlos Brandão (sem partido), nenhuma hipótese foi descartada até o momento.

Até o momento, as buscas terrestres já realizaram uma varredura minuciosa em mais de 3.200 km², abrangendo todo o território do quilombo e povoados do entorno, divididos em quadrantes. A área possui mata densa, rios, lagos e presença de animais silvestres, aumentando a complexidade da operação.

Cães farejadores especializados confirmaram a passagem das crianças por um casebre de palha abandonado nas proximidades do Rio Mearim, conhecido como “casa caída”. A partir desse indício, as buscas foram ampliadas, utilizando o reforço de embarcações, apoio aéreo do helicóptero do Comando Tático Aéreo (CTA) e ações subaquáticas.

Criança localizada

Kauã, de 8 anos, irmão das crianças desaparecidas, está recebendo atendimento médico e apoio psicológico de uma equipe multidisciplinar, após ser localizado no dia 7 de janeiro. Os agentes intensificaram o trabalho de campo e revisaram possíveis trajetos percorridos pelas crianças.

Em suas redes sociais, Carlos Brandão informa que as forças de seguranças permanecem mobilizadas na região até que Ágatha e Michel sejam encontrados. A prefeitura de Bacabal e o governo do Estado do Maranhão acompanham as buscas e as investigações.