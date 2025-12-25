Reprodução/Instagram Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu após amputações

O velório e sepultamento de Tainara Souza Santos, de 30 anos, ocorrerão nesta sexta-feira (26), no Cemitério São Pedro, em São Paulo. Tainara estava internada desde novembro após ser arrastada por um carro na Marginal Tietê e morreu na noite de quarta-feira (24) devido a complicações decorrentes da amputação das duas pernas.

O velório está marcado para começar às 08h e o sepultamento às 12h, na Av. Francisco Falconi, 837 – Vila Alpina.

A mãe da jovem publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida à filha e ainda reforçou que buscará justiça pelo caso da filha. "Só gratidão a todos vocês e agora vou, sim, lutar por justiça, não só por ela, mas por todas as mulheres e conto com apoio de todos agora”.

Procedimentos cirúrgicos

Antes do falecimento, Tainara passou por diversas cirurgias delicadas, incluindo uma amputação acima da coxa na segunda-feira (22). Segundo a mãe, “A parte mais crítica, fora as amputações, é a parte do glúteo. As costas, eles já conseguiram colocar o enxerto, mas na parte crítica do glúteo vai ter que ser usada a pele da coxa dela”.

No dia do procedimento, a mãe chegou a comentar sobre a complexidade da cirurgia. “D e todas que ela já fez, essa vai ser a mais desafiadora para os médicos, como eles falaram. Mais delicada. Mais demorada”.

Após o procedimento, o estado de saúde de Tainara se agravou e, na terça-feira (23), deixou de responder às medicações. “A Tai não tá respondendo mais com as medicações. Ela se encontra muito debilitada mesmo”, afirmou a mãe.





Suspeito

Douglas Alves da Silva, apontado como motorista do carro, foi preso no dia 30 de novembro após trocar tiros com a polícia em um hotel na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Douglas resistiu à abordagem e avançou contra um dos agentes, sendo registrado o caso como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional – Norte.