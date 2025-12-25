Reprodução/Linkedin David Cosac Júnior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a expulsão do auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), identificado como David Cosac Júnior, que agrediu com socos e tapas uma mulher e o filho dela, de 4 anos.

O pedido foi através de uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (25). Na postagem, o Chefe do Executivo disse que a postura do servidor da CGU é " inadmissível e precisa de uma resposta firme do Poder Público, considerando tratar-se um servidor federal".



No comunicado, Lula afirma que determinou ao ministro Vinícius de Carvalho, controlador-geral da União, a abertura imediata de processo interno "para responsabilização e expulsão do serviço público do agressor".

"Não vamos fechar os olhos aos agressores de mulheres e crianças estejam eles onde estiverem, ocupem as posições que ocuparem. Um servidor público deve ser um exemplo de conduta dentro e fora do local de trabalho", frisou.

O que aconteceu

David Cosac Júnior foi flagrado agredindo a ex-namorada e o filho dela, de 4 anos, no estacionamento de um prédio residencial em Águas Claras, no Distrito Federal.

O caso aconteceu no dia 7 de dezembro. Contudo, os registro das câmeras de segurança foram divulgadas na última quarta-feira (24). Nas imagens é possível ver David e as duas vítimas aguardando o elevador e, em seguida, as agressões com tapas e socos acontecem.

Veja o momento:

O auditor da CGU (Controladoria-Geral da União) David Cosac Júnior foi flagrado agredindo uma mulher e o filho dela com socos, tapas e chutes, dentro do prédio em que mora, em Águas Claras, no Distrito Federal. pic.twitter.com/ah0OeEAUSI — iG (@iG) December 25, 2025









Quem é David Cosac Júnior

David Cosac Júnior, de 49 anos, é um auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), atuando no órgão desde 2007.

﻿Ele iniciou a carreira na CGU como analista e foi promovido, em 2016, ao cargo atual, com salário mensal de aproximadamente R$ 25 mil. Segundo informações do LinkedIn, David possui formação em Ciência da Computação.





