Douglas Alves da Silva, motorista que atropelou e arrastou Tainara pela Marginal Tietê, em São Paulo, foi preso na noite de domingo (30) após trocar tiros com a polícia. Douglas recebeu atendimento médico e foi encaminhado para detenção.

De acordo com testemunhas que estavam no local, Tainara ficou presa no carro de Douglas e foi arrastada pela Marginal Tietê por cerca de 1km. Após receber ajuda de pessoas que passavam pelo local, Tainara foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli

Comunicado da Policia 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem apontado como autor da tentativa de feminicídio foi encontrado e resistiu avançando contra um dos agentes. Após ser atingido e contido, foi encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina e, em seguida para a delegacia. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional – Norte.

