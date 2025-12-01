Douglas Alves da Silva, motorista que atropelou e arrastou Tainara pela Marginal Tietê, em São Paulo, foi preso na noite de domingo (30) após trocar tiros com a polícia. Douglas recebeu atendimento médico e foi encaminhado para detenção.
Comunicado da Policia
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem apontado como autor da tentativa de feminicídio foi encontrado e resistiu avançando contra um dos agentes. Após ser atingido e contido, foi encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina e, em seguida para a delegacia. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional – Norte.