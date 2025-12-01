Reprodução/X (antigo Twitter) Uma mulher de 30 anos teve as duas pernas amputadas após ser arrastada

Douglas Alves da Silva, motorista que atropelou e arrastou Tainara pela Marginal Tietê, em São Paulo, foi preso na noite de domingo (30) após trocar tiros com a polícia. Douglas recebeu atendimento médico e foi encaminhado para detenção.



Reprodução Suspeito de arrastar Tainara pela Marginal Tietê

Comunicado da Policia

De acordo com testemunhas que estavam no local,por cerca de 1km. Após receber ajuda de pessoas que passavam pelo local, Tainara foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem apontado como autor da tentativa de feminicídio foi encontrado e resistiu avançando contra um dos agentes. Após ser atingido e contido, foi encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina e, em seguida para a delegacia. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional – Norte.

