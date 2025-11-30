Uma mulher de 30 anos teve as duas pernas amputadas após ser arrastada do lado de fora do porta-malas de um carro na Marginal Tietê, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã de sábado (29/11).
A vítima, Tainara Souza Santos, foi encontrada por pessoas que passavam pela via e chamaram socorro ao perceberem a gravidade da situação. Tainara foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.
De acordo com os advogados da família, Fabio Costa e Wilson Zaska, o motorista do carro era o ex da jovem, Douglas Alves da Silva, que já a perseguia há algum tempo. O irmão de Tainara, Luan, disse ao Metrópoles que eles eram apenas “ex-ficantes" e nunca tiveram um relacionamento sério.
A defesa informou que a vítima perdeu as duas pernas e, devido ao estado em que foi encontrada, permanece internada na UTI, mas sem risco de morte. O suspeito já foi identificado, porém continua foragido, e as buscas seguem em andamento.
Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é investigado como tentativa de feminicídio, já que, segundo a Polícia Civil, a apuração aponta que o suspeito teve a intenção de atropelar e matar a vítima. A ocorrência foi registrada no 73º DP, no Jaçanã.
Tainara Souza Santos
Tainara é mãe de um menino de 12 anos e de uma menina de 8. O irmão, Luan, disse ao Metrópole que ela sempre foi “uma pessoa alegre, que faz todo mundo sorrir”. Nas redes sociais, amigos e familiares têm pedido orações e cobrado Justiça pelo caso.