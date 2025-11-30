Reprodução/X (antigo Twitter) Uma mulher de 30 anos teve as duas pernas amputadas após ser arrastada

Uma mulher de 30 anos teve as duas pernas amputadas após ser arrastada do lado de fora do porta-malas de um carro na Marginal Tietê, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã de sábado (29/11).

A vítima, Tainara Souza Santos, foi encontrada por pessoas que passavam pela via e chamaram socorro ao perceberem a gravidade da situação. Tainara foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

De acordo com os advogados da família, Fabio Costa e Wilson Zaska, o motorista do carro era o ex da jovem, Douglas Alves da Silva, que já a perseguia há algum tempo. O irmão de Tainara, Luan, disse ao Metrópoles que eles eram apenas “ex-ficantes" e nunca tiveram um relacionamento sério.

A defesa informou que a vítima perdeu as duas pernas e, devido ao estado em que foi encontrada, permanece internada na UTI, mas sem risco de morte. O suspeito já foi identificado, porém continua foragido, e as buscas seguem em andamento.

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é investigado como tentativa de feminicídio, já que, segundo a Polícia Civil, a apuração aponta que o suspeito teve a intenção de atropelar e matar a vítima. A ocorrência foi registrada no 73º DP, no Jaçanã.

Tainara é mãe de um menino de 12 anos e de uma menina de 8. O irmão, Luan, disse ao Metrópole que ela sempre foi “uma pessoa alegre, que faz todo mundo sorrir”. Nas redes sociais, amigos e familiares têm pedido orações e cobrado Justiça pelo caso.



