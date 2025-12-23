Uma mulher foi assassinada na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava grávida de cinco meses. Ela ainda foi socorrida para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas chegou morta à unidade de saúde. O companheiro da vítima, principal suspeito do crime, é procurado pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, o caso é tratado como feminicídio. Os policiais souberam da morte após a mulher dar entrada no Miguel Couto.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 8h52 para socorrer a vítima na Rocinha. Equipes do quartel de Copacabana foram deslocadas para a Rocinha.