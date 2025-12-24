Reprodução/@taay_souza Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu após amputação das pernas em São Paulo

Tainara Souza Santos, de 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24) após complicações decorrentes da amputação das duas pernas, realizada após ter sido arrastada por um carro na Marginal Tietê, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, em um caso ocorrido no dia 29 de novembro.

Na noite desta quarta-feira, a mãe de Tainara confirmou o falecimento da jovem e agradeceu as manifestações de apoio recebidas durante o período de internação. “Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça”, publicou.

Antes da morte, a jovem havia passado por uma cirurgia considerada difícil e apresentava um quadro de saúde grave.

Na segunda-feira (22), a jovem passou por uma nova amputação acima da coxa. “A parte mais crítica, fora as amputações, é a parte do glúteo. As costas, eles já conseguiram colocar o enxerto, mas na parte crítica do glúteo vai ter que ser usada a pele da coxa dela”, disse a mãe de Tainara.

No dia marcado para o procedimento, a mãe informou que aquela seria a cirurgia mais delicada desde a internação. “Como vocês sabem, hoje é a cirurgia dela, de todas que ela já fez, essa vai ser a mais desafiadora para os médicos, como eles falaram. Mais delicada. Mais demorada”, relatou.

Após a cirurgia, o estado de saúde de Tainara se agravou. Segundo relato da mãe na terça-feira (23), Tainara retornou ao quarto muito debilitada em razão do trauma e da amputação e, horas depois, deixou de responder às medicações. “A Tai não tá respondendo mais com as medicações. Ela se encontra muito debilitada mesmo”, afirmou.

Suspeito foi preso

Douglas Alves da Silva, apontado como o motorista do carro envolvido no caso, foi preso no dia 30 de novembro após trocar tiros com a polícia em um hotel na Vila Prudente, na zona leste da capital paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Douglas resistiu à abordagem e avançou contra um dos agentes.





Após ser atingido e contido, Douglas recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como captura de procurado, resistência e lesão corporal na 4ª Delegacia Seccional – Norte.