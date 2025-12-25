Reprodução/Redes Sociais/GCM Piracicaba Homem é preso suspeito de matar companheira com faca de serra no Natal, em Piracicaba.

Pâmela Stefani Garcia, 29 anos, foi morta a facadas na manhã desta quinta-feira (25), na rua Oliveiro Porta, no Parque Olanda, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) do município, o suspeito do crime é Carlos Antonio Ferreira Amaro, de 48 anos, que mantinha um relacionamento com a vítima.

A reportagem do Portal iG tentou, mas não localizou a defesa de Amaro.

De acordo com a GCM, o caso ocorreu por volta das 8h20 da manhã. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com um rapaz, posteriormente identificado como irmão da vítima. Ele contou à polícia que foi até a casa da irmã com o intuito de convidá-la para passar o dia de Natal na casa dos avós. Enquanto esperava em frente à residência, ouviu uma briga entre a vítima e o suspeito.

Em seguida, o homem entrou o local e encontrou sua irmã despida. Ele solicitou que ela se vestisse para acompanhá-lo. Logo após o pedido, a discussão se agravou e, ao se dirigir ao corredor da casa, o homem se deparou com a irmã ferida, pedindo socorro. Após o crime, o suspeito fugiu do local pelo telhado.

A testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a vítima, que estava ferida no tórax, boca e pescoço. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.





Segundo a investigação, a briga teria sido motivada por ciúmes. No quarto da residência, foram encontrados cacos de vidro quebrado, possivelmente provenientes de uma taça, além de um litro de cachaça já consumido. Vítima e suspeito eram usuárias de entorpecentes.

A GCM realizou diligências e conseguiu capturar o suspeito que estava sujo de sangue e com um ferimento no braço. O suspeito foi levado ao Pronto Socorro e, depois, conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, que investigará o caso.