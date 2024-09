Reprodução/Youtube Marçal (PRTB) mostra vídeo que supostamente desmente Duda Lima





Após o debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo desta segunda-feira (30) , feita pelo UOL e pela Folha de S. Paulo, Pablo Marçal (PRTB) desmentiu o que seria uma suposta prova de que seu videomaker, Nahuel Medina , teria forjado evidências de agressão sofrida por Duda Lima , marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) .

Medina agrediu com um soco Duda durante o debate organizado pelo Flow Podcast , no dia 23 de setembro. Segundo o agressor, a atitude foi tomada após a vítima agredí-lo e tentar tomar o celular de sua mão. Segundo Duda, o vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o videomaker forjando um rasgo na camisa , para dizer que foi agredido antes.

Marçal, ao responder o questionamento do jornalista do UOL sobre as declarações de Duda, mostrou um vídeo de Medina, onde o videomaker aparece com a camisa, que supostamente estava usando no dia do incidente, sem rasgos. O vídeo, também segundo Marçal, foi gravado de dentro da delegacia na noite da ocorrência.

"É bom tomar cuidado quando a gente cria uma ilação. O Medina, quando entrou naquele ambiente, estava desesperado porque acabou errando, mesmo que o Duda Lima tenha começado", declarou o candidato.

Ataques ao marqueteiro de Nunes

Pablo Marçal aproveitou para atacar Duda: "ele é um incompetente também como marqueteiro, eu conheço ele, perdeu eleição com bolsonaro e vai perder eleição de novo", afirmou.

"Inclusive ficou péssima a maquiagem que você colocou no rosto, e essa sua vitimização... Você forçou pra chorar e não deu conta. Duda, a gente está de olho em você", disse Marçal.

Pablo Marçal finalizou mandando mais um recado ao marqueteiro: "Duda, mais uma tentativa sua que não vai para lugar nenhum, mas eu sei que você vai gastar dinheiro público para fazer propaganda enganosa. (...) Péssima maquiagem, não adianta vir com aquele choro de crocodilo seu, você provocou isso".





De acordo com o candidato do PRTB, a delegada viu a camisa intacta, e ele acabou de provar com dois vídeos.

"Sobre o Tasso, o menino pegou no colarinho dele para falar 'Calma, deixa eu ver se você machucou'. Foi só isso", adicionou. Confira o vídeo em questão:







