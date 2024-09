Reprodução Segurança em Goiânia mata homem a tiros





Um segurança de boate matou um jovem de 23 anos a tiros em Aparecida, Goiânia, na madrugada deste domingo. Na mesma noite, em São Paulo , outro homem, de 32 anos, foi morto a facadas pelo segurança de outra balada na capital.

Caso de Goiânia

A polícia militar divulgou um vídeo do assassinato do homem de 23 anos. Nas imagens, a vítima aprece sentada no chão enquanto um homem de terno está em pé do lado dele, falando no celular.

O homem, então, ainda falando no telefone, aponta a arma e começa a atirar diversas vezes no outro, que cai deitado. Uma testemunha está lá, mas sai andando quando o disparos começam.

Dando a volta no corpo, o segurança atira diversas vezes. A vítima, caída no chão, chega a levar as mãos à cabeça e logo para de se mexer. O atirador se afasta.

Os Bombeiros e o SAMU foram chamados e encontraram a vítima já morta. O atirador foi encontrado e preso em flagrante, mas os motivos do crime não foram revelados. Sabe-se que a vítima tem uma extensa ficha criminal.

Caso de São Paulo

Um homem foi morto durante a Festa Mais, itinerante que aconteceu em uma das maiores casas de show do centro da capital chamada Central 1926.

O desentendimento começou quando o segurança começou a separar uma briga entre dois clientes. "Após a situação ser controlada, o segurança e a vítima fatal, um homem de 35 anos, discutiram", informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O segurança disse para a polícia que foi agredido e reagiu com um canivete. Ele foi preso em flagrante.

A festa acabou naquele momento, e a vítima morreu no local em meio a muito sangue, de acordo com socorristas.