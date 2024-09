Reprodução Advogado de Marçal é visto no colarinho de assessor após soco em debate

Imagens de câmeras de segurança do Esporte Clube Sírio revelam o advogado Tassio Renan ao lado do candidato Pablo Marçal (PRTB) confrontando o videomaker Nahuel Medina. O incidente ocorreu após Medina dar um soco no rosto de Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), durante o debate do Flow , realizado há uma semana. O vídeo foi obtido pelo portal "Metrópoles".

As imagens foram gravadas às 23h22 do dia 23 de setembro, no salão de jogos do clube, onde o debate ocorreu. Marçal e Tassio já estavam no local quando Medina entrou acompanhado de outros homens. Os três se afastaram e começaram a conversar atrás de uma pilastra. Em um momento, Medina mostrou algo em seu celular a Marçal e Tassio. Logo após, Tassio começou a mexer no colarinho da camisa de Medina, que se esquivou. O advogado olhou ao redor, aparentando preocupação em ser flagrado.

Após essa conversa, Marçal exibiu a jornalistas uma gravação de Medina mostrando Duda Lima tentando arrancar seu celular durante o debate. “Infelizmente, a gente teve essa agressão porque ela começou com o marqueteiro do Nunes, está gravado aqui”, disse Marçal. “Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe, e ele [Medina], na reação, acabou desferindo um soco contra ele.”

Depois do encontro, Medina postou um vídeo em seu Instagram mostrando um ferimento na mão e um arranhão no pescoço, com a mensagem: “Eu só me defendi instintivamente.”

As imagens do circuito interno do Esporte Clube Sírio foram entregues à Polícia Civil, que investiga o caso como lesão corporal. O prefeito Ricardo Nunes afirma que a agressão de Medina foi premeditada, enquanto Marçal sustenta que Medina só reagiu após ser agredido primeiro.

Em depoimento à Polícia Civil, Duda Lima negou essa versão. Ele reconheceu que tentou tocar no celular de Medina, mas afirmou que houve um intervalo considerável entre essa ação e a agressão que sofreu, que foi um soco pelas costas.

A agressão ocorreu durante as considerações finais do debate. Faltando 40 segundos para o encerramento, o influenciador começou a provocar o atual prefeito e foi expulso do programa pelo mediador, Carlos Tramontina.

Todos os envolvidos foram levados ao 16º DP (Vila Clementino). Duda Lima sentiu tonturas e foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês. Na última sexta-feira (27), o desembargador Mens de Melo, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), concedeu medida protetiva para Duda Lima, garantindo uma distância mínima de 10 metros de Nahuel Medina.

O que diz Marçal

Após o debate do grupo UOL/Folha nesta segunda-feira (30), o candidato Pablo Marçal foi perguntado sobre o ocorrido e disse "não haver nenhum rasgo" na camisa.

"É bom tomar cuidado quando a gente cria uma ilação. O Medina, quando entrou naquele ambiente, estava desesperado porque acabou errando, mesmo que o Duda Lima tenha começado", declarou.

"Sobre o Tasso, o menino pegou no colarinho dele para falar 'Calma, deixa eu ver se você machucou'. Foi só isso", adicionou.

